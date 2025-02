Pourquoi la tempête des droits de douane a fait plier l'action Stellantis

Un pick-up Dodge RAM, marque du groupe Stellantis. (Crédit: / Adobe Stock)

La tempête a été violente mais brève. Violente: il y a un peu plus d'une semaine, le lundi 3 février, lorsque les bourrasques étaient les plus fortes, les vents ont soufflé à –8,3% pour Stellantis, –7,1% pour Volkswagen, –6,2% pour General Motors et même à –9,6% et –13,5% pour les équipementiers Valeo et Forvia!

Brève, car le déclencheur de cette chute, la signature durant le week-end précédent, par Donald Trump, du décret instaurant des droits de douane de 25% sur les produits importés du Canada et du Mexique, ses deux grands voisins, a été suspendu au bout de quelques heures permettant ainsi à ces valeurs de réduire leurs pertes en fin de séance.

En première ligne avec Volkswagen

L'automobile est le grand secteur le plus exposé aux menaces du président américain. Selon le cabinet d'étude Wards Intelligence, 16% des véhicules vendus aux Etats-Unis sont construits au Mexique et 7% au Canada. Mais la répartition n'est pas la même pour tous les constructeurs. Daniel Schwartz, analyste chez Stifel, explique que «la marque Volkswagen produit au Mexique environ 65% des voitures qu'elle vend aux Etats-Unis». Chez Stellantis, qui a d'ailleurs annoncé vouloir investir 5milliards de dollars dans ses usines locales, 40% du chiffre d'affaires du groupe aux Etats-Unis provient de voitures assemblées chez ses voisins, estime un cabinet d'analyse. En revanche BMW, grâce à sa grande usine de Greer, produit plus de voitures aux Etats-Unis qu'il n'en vend.

Les droits de douane ont été suspendus pour un mois seulement, la menace est donc toujours bien réelle. Par ailleurs, Stellantis est en pleine réorganisation, comme l'illustrent les changements encore annoncés ces derniers jours au sein du comité exécutif, et doit se redresser dans un contexte concurrentiel particulièrement difficile. Nous maintenons notre conseil d'écart.