Pourquoi la défense européenne est-elle en berne cette semaine ?
information fournie par Zonebourse 06/03/2026 à 10:27
Chez Bloomberg, les analystes s'interrogeaient sur ce phénomène paradoxal en début de semaine. Leur hypothèse : le choc énergétique pourrait contraindre les Etats européens à limiter leurs dépenses. Par conséquent, aucune nouvelle hausse des budgets militaires ne serait à prévoir, entravant les possibilités d'expansion du secteur.
Ce matin, Jefferies revient également sur le sujet et estime que les informations concernant les garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine ont pesé sur les valeurs plus exposées au conflit, comme Rheinmetall et CSG. En effet, un haut responsable ukrainien aurait déclaré que la Russie avait accepté les garanties de sécurité américaines pour l'Ukraine dans le cadre des négociations sur un plan de paix. A la suite de cette information, le secteur plongeait de 5 à 10% en moyenne.
"Les réactions de la semaine écoulée ont aussi été influencées par les publications de résultats (à la baisse pour RENK ; mitigées pour Thales et à la hausse pour Dassault Aviation)", souligne Chloé Lemarie, en charge du secteur chez Jefferies.
"Globalement, les réactions semblent refléter une aversion généralisée au risque, créant ainsi des opportunités dans le secteur", ajoute l'analyste, qui maintient sa préférence pour le secteur de la défense par rapport au secteur civil.
A l'affût des points d'entrée dans le secteur, les investisseurs ont été prompts à se repositionner : ce matin Renk grimpe de 7%, Dassault Aviation s'adjuge 4% devant Hensoldt ( 3%) et Leonardo ( 3%), sans oublier Saab ( 2,9%).
