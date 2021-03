Pourquoi la Bourse séduit de nouveau les investisseurs particuliers ?

(Crédits photo : Adobe Stock - )

Les marchés boursiers connaissent un regain d'intérêt sans précédent. La Bourse de Paris a connu un afflux de nouveaux investisseurs individuels ces deux dernières années : plus de 800 000 selon le tableau de bord des investisseurs particuliers en Bourse récemment dévoilé par l'AMF. Quels facteurs peuvent expliquer ce vif intérêt des particuliers pour la Bourse ?

Découvrez dans cet article 4 raisons majeures à la soudaine attractivité des marchés boursiers.

En 2020, les Français ont eu du temps et de l'argent

Avec la crise sanitaire, c'est tout le mode de vie des Français qui a changé. Les confinements et couvre-feux successifs ont obligé les particuliers à rester davantage chez eux, sans possibilités de pratiquer des activités de groupe ou même souvent des activités tout court à l'extérieur. Le chômage partiel et le télétravail qui annule les temps de trajet pour se rendre au travail ont dans le même temps entraîné un allongement des heures de loisir. En parallèle, les Français les plus aisés, faute de pouvoir consommer des activités de loisir, ont massivement épargné. Selon la Banque de France, les Français ont épargné près de 200 milliards d'euros en 2020, contre 100 à 130 milliards d'euros d'ordinaire. Dès lors, bon nombre de Français, parmi les plus aisés (mais ce sont eux aussi qui sont le plus à même d'investir en Bourse puisque les catégories les plus modestes traditionnellement privilégient les placements à capital garantis), ont eu plus de temps et plus d'argent du fait de la pandémie de Covid-19. On peut donc dire que la crise sanitaire a créé une occasion de se tourner vers les marchés financiers pour toute une partie de la population.

Le krach et la volatilité ont favorisé les nouveaux entrants en 2020

D'autant que la crise économique qui a accompagné la crise sanitaire a aussi créé une occasion d'entrer sur les marchés sur des niveaux relativement bas. Ainsi, le krach de mars qui a vu les places boursières mondiales s'effondrer. En quelques semaines, contre de très longs mois d'ordinaire, les grandes places financières mondiales ont perdu plus de 30 %. Cette chute a permis à des investisseurs individuels d'entrer à moindre coût sur les marchés financiers. Ce phénomène a été observé par l'AMF qui en avril 2020 publiait une étude sur le comportement des particuliers pendant la crise du coronavirus révélant que « plus de 150 000 nouveaux investisseurs particuliers avaient réalisé des opérations sur les valeurs de l'indice SBF120 pendant les turbulences sur les marchés en mars-avril ». Et le mouvement ne s'est pas essoufflé, loin de là ! En effet, les marchés boursiers sont ensuite remontés et la volatilité et le rallye haussier ont incité les particuliers à se positionner pour essayer de réaliser de bonnes affaires en Bourse. L'AMF, dans son tableau de bord des investisseurs particuliers actifs en Bourse portant sur la période allant de janvier 2018 à décembre 2020, dénombre 1,4 million de Français ayant passé un ordre d'achat ou de vente sur des actions en 2020.

Les courtiers en ligne et neocourtiers permettent d'investir facilement et simplement

Les Français ont donc en ce moment davantage de temps, un capital à investir, des marchés boursiers qui après une chute importante permettant une entrée sur des points bas se sont repris, mais aussi une offre de plus en plus étoffée de courtiers Bourse en ligne à petits prix, qui permettent de trader très facilement depuis chez soi. Les banques en ligne qui proposent une offre de courtage en ligne, ou bien la première génération de brokers en ligne, ont de quoi séduire les investisseurs particuliers avec un accès relativement simple aux marchés financiers, une offre de supports pédagogiques, une mise à disposition d'outils d'analyse technique, etc., le tout à un prix bien plus attractif que l'offre classique des grandes banques traditionnelles. Notons aussi l'arrivée d'une nouvelle génération de neocourtiers qui rendent l'investissement en Bourse encore plus accessible avec une politique tarifaire hyper agressive et la possibilité d'acheter des actions fractionnées afin de réduire le ticket d'entrée de son investissement en Bourse.

Les rendements espérés sont bien plus importants que ceux des placements sans risques

Enfin, les particuliers français investissent-ils peut-être de nouveau en Bourse car ils sont bien conscients malgré tout que le risque paie et que les actions représentent une classe d'actifs particulièrement rémunératrice sur le long terme ? En outre, si le risque paie, l'absence de risque, lui, ne paie pas. En témoigne la chute cette année encore du rendement du fonds euros. Les Français ont vraisemblablement fini par comprendre que dans l'environnement actuel de taux très bas, les marchés financiers représentent une alternative pour valoriser son capital sur le long terme !