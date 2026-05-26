Pour Tim Duy, la Fed de Kevin Warsh doit préparer les marchés à une hausse des taux

Tim Duy, Chief U.S. Economist chez SGH Macro Advisors, estime que la question centrale n'est plus de savoir quand la Fed pourra assouplir sa politique, mais si elle devra au contraire préparer les investisseurs à une nouvelle hausse des taux si l'inflation reste trop élevée.

Cette inflexion intervient alors que Kevin Warsh a prêté serment à la tête de la Fed, avec la promesse d'un "changement de régime" dans la banque centrale la plus importante du monde. Pour Tim Duy, l'ère Powell a surtout été marquée par une approche de "moindre regret", davantage préoccupée par la défense du volet emploi du mandat que par une réduction proactive de l'inflation vers 2%. Cette stratégie a permis de maintenir l'économie proche du plein emploi, mais au prix d'une inflation restée supérieure à l'objectif depuis cinq ans.

Dans ce nouveau cadre, la hausse des coûts de l'énergie et des matières premières, alimentée par les tensions au Moyen-Orient, renforce le risque d'un choc inflationniste plus durable. Le gouverneur de la Fed Christopher Waller, qui se montrait encore plutôt favorable à des baisses de taux ces derniers mois, a déjà indiqué la semaine dernière que la banque centrale ne devait plus présenter un assouplissement monétaire comme son prochain mouvement le plus probable.

Selon Tim Duy, une Fed rationnelle devrait désormais envisager une hausse dès septembre, voire préparer ce terrain dès la réunion de juin avec un communiqué moins accommodant. Le principal frein reste toutefois politique, car un durcissement monétaire avant les élections de mi-mandat prévues en novembre exposerait Kevin Warsh aux critiques de Donald Trump.

Pour les marchés, l'ajustement est déjà engagé, avec des anticipations de baisse désormais effacées et un risque de hausse des taux redevenu central. Mais Tim Duy invite aussi à surveiller Scott Bessent, qui pourrait s'imposer comme une sorte de "shadow Chair" en canalisant la pression de la Maison-Blanche sur les taux, la dette publique et les marchés obligataires si Kevin Warsh devait durcir la politique monétaire avant les élections de mi-mandat.