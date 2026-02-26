Pour Luc Julia, "l'intelligence artificielle n'existe toujours pas"
information fournie par Zonebourse 26/02/2026 à 14:05
Luc Julia se veut provocateur : "L'intelligence artificielle n'existe pas", lance-t-il goguenard. "En tout cas pas celle dont on nous rebat les oreilles". Pour ce spécialiste de l'IA, souvent présenté comme l'un des pères de Siri (l'assistant vocal d'Apple), l'IA devrait plutôt être considérée comme l'acronyme d'"intelligence augmentée". Au fond, "c'est l'intelligence de l'utilisateur qui est augmentée par cet outil", explique-t-il.
Pour lui, il faudrait d'ailleurs plutôt parler d'IA au pluriel. Car "un peu comme un marteau ou un tournevis, chaque système est performant dans un domaine précis."
Depuis 1642 et la Pascaline, capable d'effectuer des additions plus vite et plus sûrement qu'un humain, les machines ont traversé les siècles à grandes enjambées. En 1997, le match opposant DeepBlue à Kasparov, légendaire joueur d'échecs, tourna en spectacle planétaire. Et le champion Russe dut s'incliner devant la puissance de calcul de l'intelligence d'IBM.
"L'IA a toujours su faire la différence face au cerveau humain.. à condition de se spécialiser", explique en substance Luc Julia. L'expert ne croit pas du tout à l'émergence d'une IA capable de surpasser l'homme dans tout les domaines, une idée "complètement ridicule", assure-t-il. En effet, les modèles généralistes se nourrissent de l'ensemble des données d'Internet qui, comme chacun sait, ne véhicule pas que des informations fiables, éthiques, ou de qualité.
Pour Luc Julia, la "hype" entourant l'IA n'est donc rien d'autre qu'un "mensonge permanent". A ses yeux, le secteur technologique rejoue d'ailleurs une partition déjà bien rodée : une innovation qui suscite un emballement massif, des valorisations qui s'envolent et... une réalité économique qui finit par rattraper les promesses.
Les grands acteurs de l'IA comme OpenAI ou Meta affichent ainsi des pertes colossales qui fragilisent leurs modèles, même si, pour l'instant, les milliards engloutis sont compensés par des levées de fonds pharaoniques. "Les chiffres ne correspondent pas à des entreprises financièrement saines, mais à des structures sous perfusion", indique-t-il en substance.
Au coeur du problème, un modèle économique fondé sur le "dumping" : les utilisateurs bénéficient de services d'IA gratuits ou à très faible coût, alors même que chaque requête représente une dépense significative en infrastructure et en énergie. Cette stratégie permet de gagner des parts de marché, mais creuse les pertes et reporte la question de la rentabilité.
Luc Julia plaide pour des IA contextualisées, spécialisées, adaptées à des environnements culturels ou sectoriels spécifiques, soit des modèles plus frugaux et plus fiables aussi.
"Je suis persuadé que Sam Altman (PDG d'OpenAI, ndlr) est très conscient de ce problème, car on voit OpenAI commencer à développer des petites IA plus spécialisées et moins énergivores."
Alors que certains sociologues décrivent la période actuelle comme étant celle de la post-vérité, nourrie par les "fake news", une parole politique qui fait passer l'opinion avant la réalité et une désinformation galopante sur les réseaux sociaux, Luc Julia estime que l'humanité est peut-être à la veille d'un nouveau Siècle des Lumières.
"Le peuple va vouloir se réveiller, s'éduquer et faire une révolution intellectuelle. Cela ne peut pas être autrement et c'est cela qui va nous permettre de sortir de cette mauvaise passe dans laquelle nous sommes en ce moment." Une vision pourtant bien éloignée de la trajectoire sociale actuelle... "Mais je vous l'ai dit, je suis un éternel optimiste", sourit l'expert.
A lire aussi
-
Sempra revoit à la hausse son plan d'investissement et dépasse les estimations de bénéfices trimestriels
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) La société d'infrastructure énergétique Sempra SRE.N a augmenté son plan d'investissement ... Lire la suite
-
Discussions Kiev-Washington à Genève, Moscou dit n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre
Les émissaires ukrainiens et américains ont entamé jeudi des discussions à Genève pour préparer de nouvelles rencontres trilatérales avec la Russie, Moscou ayant souligné pour sa part n'avoir "aucune échéance" pour mettre fin à la guerre. "Une rencontre bilatérale ... Lire la suite
-
Shift4 Payments s'effondre après que les bénéfices de l'exercice 26 ont été inférieurs aux estimations
((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) 26 février - ** Les actions de Shift4 Payments FOUR.N , société de traitement des paiements, ... Lire la suite
-
Près de quatre ans après l'affaire des écoutes téléphoniques illégales en Grèce, la justice a condamné jeudi quatre personnes parmi lesquelles un ancien militaire israélien à huit ans de prison ferme dans ce retentissant scandale qui a éclaboussé le gouvernement ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer