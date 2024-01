Pour Janus Henderson, la santé présentera de multiples opportunités en 2024

(AOF) - "Santé & Biotech – Comment bénéficier financièrement des innovations du secteur?". C’était le thème d’un déjeuner-débat organisé par Janus Henderson le 23 janvier 2023 autour de Jennifer Nichols, client portfolio manager. Pour elle la santé doit attirer l’attention des investisseurs du fait notamment de la vigueur de l’innovation dans ce secteur. La FDA a approuvé deux fois plus de médicaments sur la période 2019-2023 qu’entre 2004 et 2008, et la croissance des classes moyennes chinoise et indienne ne pourra qu’augmenter la demande de soins à l’échelle mondiale.

C'est aussi le cas du vieillissement de la population, alors que les personnes de plus de 65 ans dépensent trois fois plus pour leur santé. Jennifer Nichols souligne à cet égard qu'aux États-Unis, quelque 10000 personnes franchiront ce seuil décisif chaque jour jusqu'en 2030.

Les opportunités d'innovation se multiplient dans de nombreux domaines thérapeutiques, que ce soit contre le cancer ou Alzheimer, contre les maladies génétiques ou l'obésité, tandis que les technologies numériques transforment la gestion du diabète et la chirurgie.

Jennifer Nichols souligne que les valeur santé présentent un caractère défensif affirmé, ayant toujours moins souffert que les indices globaux dans les marchés baissiers, comme entre 2007 et 2009, avec moins de volatilité. Qui plus est le potentiel de fusions-acquisitions est aujourd'hui historiquement élevé, avec une "falaise des brevets" à affronter d'ici à 2025 et de grandes pharma qui conservent des montants importants en numéraire.

La gérante plaide pour un management actif, la santé étant le secteur qui présente la plus forte disparité entre "gagnants" et "perdants" en termes de retour sur investissement sur dix ans. Jennifer Nichols rappelle à cet égard la règle dite "90/90": 90% des molécules qui font l'objet d'essais cliniques ne seront jamais commercialisées, et 90% du temps le consensus sur le lancement de nouveaux médicaments se trompe.

Janus Henderson souligne qu'il combine pour la construction de son portefeuille la recherche fondamentale et la modélisation financière pour arriver à valoriser correctement les sociétés. 85% à 90% de celles que la gérante sélectionne sont recommandées à l'achat, et elles sont diversifiées selon les aires thérapeutiques et la capitalisation. 20% à 30% d'entre elles sont non-américaines.