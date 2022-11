POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : CA S1 2022-2023

Chiffre d'affaires du premier semestre de l'exercice 2022/2023 : une croissance de plus de 30 % dans un contexte de fortes tensions énergétiques

Paris, le 7 novembre 2022 à 17h30

Le Groupe Poujoulat a réalisé une croissance de son chiffre d'affaires semestriel (avril à septembre 2022) de 31,5 % par rapport à la même période l'an dernier. Le contexte énergétique sous tension, la transition énergétique et les nouvelles envies des consommateurs ont contribué à la performance du groupe sur ces principaux marchés européens.

La branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles a connu une hausse d'activité d'environ 30 % tandis que la branche Bois-énergie a progressé de 34 %.

Chiffre d'affaires consolidé groupe - ANC 2020 – 01 - (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2022 au 30 septembre 2022

6 mois Du 1 er avril 2021 au 30 septembre 2021

6 mois

Variation Branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles

113 978

87 477

30,3%

Branche Bois-énergie

54 360

40 558

34% TOTAL 168 338 128 035 31,5%

La progression de la branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles est homogène, partout en Europe où le groupe gagne des parts de marché. Elle reflète la forte dynamique de la rénovation énergétique et du recours de plus en plus massif aux systèmes bois-énergie. L'activité liée à la forte puissance (chaufferie, cogénération, industrie), que ce soit pour la fabrication ou la maintenance, a rebondi durant le 1 er semestre écoulé transformant des prises de commandes post-covid dynamiques. Par ailleurs, les investissements dans les activités liées à la diversification (Mobilier extérieur « Outsteel », sous-traitance, composants métalliques) portent leurs fruits.

La branche Bois-énergie a connu également une croissance soutenue, portée par une anticipation très marquée des achats cette année en prévision de l'hiver et des pénuries potentielles de gaz ou d'électricité. Cette situation, identique dans tous les pays européens, a d'ailleurs conduit à une hausse substantielle des prix du granulé de bois, même si ce combustible reste globalement compétitif par rapport au fioul et à l'électricité. Le groupe accélère sa politique d'investissements capacitaires pour renforcer et massifier son offre de biocombustibles haute performance.

Perspectives du second semestre 2022/2023

La douceur exceptionnelle du mois d'octobre 2022 a permis de détendre un peu les tensions du marché des biocombustibles, nées des anticipations évoquées précédemment. Le groupe table sur une croissance de même nature au second semestre de l'exercice. La hausse d'activité devrait donc permettre d'atteindre un chiffre d'affaires consolidé sur l'exercice 2022/2023 compris entre 380 et 400 millions d'euros.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du Groupe Poujoulat, déclare : « L'activité du premier semestre est marquée par une croissance soutenue, portée par une bonne dynamique de nos marchés en France comme à l'export. Nous relevons nos objectifs pour l'exercice en cours compte tenu de l'accélération des rénovations énergétiques. Notre investissement continu dans les énergies renouvelables, nos démarches complémentaires de diversification et le regain du marché industriel complètent cette croissance. Les perspectives macroéconomiques européennes pour 2023 (guerre, inflation, ralentissement économique et industriel) nous amènent néanmoins à rester particulièrement vigilants et à maintenir une bonne maîtrise de nos charges. Dans ce contexte, il nous semble nécessaire de continuer à plaider pour la mixité des énergies afin de répondre à la diversité des besoins. Le bois-énergie, à cet égard, est un complément efficace à l'électricité ou au gaz. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1800 salariés.

Prochain communiqué le 13/01/2023 : Résultats semestriels du Groupe

