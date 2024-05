POUJOULAT SA : Groupe Poujoulat : Acquisition de 80% de la société espagnole Convesa

Poujoulat SA acquiert 80% du capital de la société Convesa, un des principaux fabricants espagnols de conduits de fumée

Le 30 mai 2024, 8h30

Poujoulat SA a fait l'acquisition de 80% du capital de la société Convesa, un des 3 premiers fabricants espagnols de conduits de cheminée métalliques. Cette acquisition stratégique permet au Groupe Poujoulat d'accroître de manière significative sa présence à l'international.

Fondée il y a 50 ans, la société Convesa est devenue un acteur significatif du marché des conduits de cheminée modulaires métalliques.

Convesa offre une gamme complète de produits qu'ils s'agissent de conduits simple paroi, double paroi isolés, concentriques et flexibles pour tous types de générateurs et à destination des logements individuels et collectifs mais également des marchés tertiaires et industriels.

En 2023, la société Convesa a réalisé un chiffre d'affaires de 17,5M€, majoritairement à l'international, et compte près d'une centaine de salariés.

La société dispose d'un outil industriel récent et performant ainsi que de capacités disponibles pour développer son activité. Elle met actuellement en service une nouvelle plateforme logistique.

Cette acquisition permet au Groupe Poujoulat d'étendre sa présence en Europe avec une solide implantation sur le marché ibérique où il compte accélérer son développement. Le Groupe est ainsi présent via des filiales commerciales et des unités de production dans 9 marchés européens tout en exportant dans plus d'une trentaine de pays.

Roberto Sanchez, Directeur Général de Convesa et actionnaire de la société à hauteur de 20% ainsi que l'équipe de management actuelle poursuivront leur engagement afin d'assurer le développement de l'entreprise et de mettre en œuvre les synergies qui ne manqueront pas d'être réalisées avec les autres sociétés du Groupe Poujoulat.

Frédéric COIRIER, PDG du Groupe Poujoulat déclare : « Je me réjouis d'accueillir la société Convesa au sein du Groupe Poujoulat. Cette acquisition permet au Groupe de consolider sa position de leader européen des conduits de cheminée. Convesa est une société solide et reconnue sur le marché Espagnol. Elle dispose également d'un très fort potentiel exportateur. Avec les équipes en place, nous souhaitons profiter de cette opportunité pour développer notre activité et gagner de nouvelles parts de marché. »

Roberto Sanchez, DG de Convesa précise : « Le Groupe Poujoulat et la société Convesa partagent les mêmes valeurs. Nous cherchions un nouvel actionnaire majoritaire qui pourrait, à la fois conforter le modèle d'entreprise que nous avons construit ma famille et moi, sécuriser nos clients et salariés, et ouvrir de nouvelles opportunités de développement. En ce sens, rejoindre le Groupe Poujoulat est une véritable opportunité pour Convesa et l'ensemble de ses partenaires. »

A propos du Groupe Poujoulat : Acteur leader de la décarbonation et l'efficacité énergétique, le Groupe Poujoulat est le 1 er fabricant européen de conduits de cheminée et de cheminées industrielles et le numéro 1 français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 352 millions d'euros au cours de l'exercice 2023/2024 et emploie 1 750 salariés.

A propos de Convesa : Fondée en 1974, Convesa (Conductos de Ventilacion, SA) est un des principaux fabricants espagnols de conduits de cheminée pour le logement et les applications tertiaires et industrielles. Basée à Mostoles, près de Madrid, l'entreprise fabrique l'ensemble de ses produits en Espagne et exporte dans une vingtaine de pays.

Communication financière : Ophélie DUJARRIC – o.dujarric@poujoulat.fr

Prochain communiqué le 10/06/2024 : publication des droits de vote au 31/05/2024