POUJOULAT SA : CP Groupe Poujoulat - Acquisition BBNA juillet 2023

Le Groupe Poujoulat acquiert BBNA et accélère son développement dans le bois-énergie haute performance

Paris, le 31 juillet 2023, 8h30

Le Groupe Poujoulat a signé, le 25 juillet 2023, l'acquisition de 100% du capital de la société Bois Bûches Nord Atlantique (BBNA), située en Loire-Atlantique. L'objectif de cette opération est de poursuivre la consolidation de sa branche bois-énergie et de ses marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest.

Les actionnaires historiques de BBNA, Monsieur et Madame Corbin, et les représentants de Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat, ont signé le protocole de vente, le 25 juillet dernier. La Société BBNA, localisée à Guémené-Penfao, est spécialisée dans la fabrication et la distribution du bois-bûche et granulés à haute performance, en Loire-Atlantique.

Cette acquisition s'inscrit dans la démarche de croissance externe de la filiale Euro Energies et des marques Woodstock et Crépito dans le Grand Ouest. Pour rappel, depuis juillet 2021, le groupe Poujoulat a acquis la société Bois Bûches Centre Atlantique (BBCA), implantée dans l'Indre ainsi que La Bûche Forestière et la SOCCEM, situées dans la Sarthe.

Les cessionnaires et l'équipe actuelle de BBNA accompagneront Euro Energies dans le développement de la filière bois locale. En effet, par cette opération, le Groupe Poujoulat accroît significativement ses capacités de production dans les 18 mois à venir et contribue à la dynamique d'emplois du territoire.

Frédéric COIRIER, PDG du Groupe Poujoulat déclare : « L'acquisition de Bois Bûche Nord Atlantique assure au Groupe Poujoulat de poursuivre le déploiement de son offre de biocombustibles performants pour le chauffage dans le Grand Ouest. Cela s'inscrit également dans nos valeurs partagées avec Monsieur et Madame Corbin : la valorisation de l'excellence de la filière bois locale et le développement du bassin économique. »

Les cessionnaires déclarent : « Cette opération correspond à une volonté de changement d'échelle du site de Guémené-Penfao. Nous souhaitions maintenir l'implantation de l'entreprise dans notre territoire avec un acteur de confiance pour garantir la pérennité de notre projet. Avec le Groupe Poujoulat, le projet associe diversité des produits et qualité. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles (bûches, granulés, allume feu) à usage domestique. Le groupe réalise un chiffre d'affaires de 402 millions d'euros au cours de l'exercice 2022/2023 dont 40% sur l'activité bois et emploie 1850 salariés.

A propos de BBNA : Entreprise implantée à Guémené-Penfao, entre Rennes et Nantes, Bois Bûche Nord Atlantique propose une solution qui associe confort, économie et respect de l'environnement, en développant une offre en bois de chauffage de qualité pour les professionnels et les particuliers. Le chiffre d'affaires prévisionnel 2023 est de 2,5 millions d'euros.

