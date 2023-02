POUJOULAT SA : CA GROUPE POUJOULAT T3 2022/2023

Chiffre d'affaires au 31 décembre 2022 : une croissance de 35 % sur les neuf premiers mois de l'exercice

Paris, le 14 février 2023 à 8h30

Le Groupe Poujoulat a réalisé une forte croissance de son chiffre d'affaires cumulé (avril à décembre 2022) d'environ 35 % par rapport à la même période l'an dernier. La croissance est très marquée pour la branche bois-énergie et l'activité conduits de cheminée et cheminées industrielles bénéficie également d'une très bonne dynamique.

Chiffre d'affaires consolidé groupe - ANC 2020 – 01 - (en milliers d'euros)

Du 1 er avril 2022 au 31 décembre 2022

9 mois Du 1 er avril 2021 au 31 décembre 2021

9 mois

Variation Branche Conduits de cheminée et cheminées industrielles

181 577

146 348

24,1 %

Branche Bois-énergie

118 984

76 486

55,6 % TOTAL 300 562 222 834 34,9%

Sur le troisième trimestre isolé (octobre à décembre 2022), le chiffre d'affaires consolidé a cru de plus de 40% malgré un automne et un début d'hiver aux températures particulièrement clémentes.

La branche bois-énergie poursuit son accélération portée par des volumes importants et par des prix moyens plus élevés que l'année précédente. L'appétence du consommateur final pour les solutions biomasse se confirme dans un contexte de tension énergétique inédit en Europe. Les tensions conjoncturelles qu'a connu le granulé de bois sont désormais résorbées et le groupe peut compter sur une augmentation de ses capacités industrielles.

A noter que la branche conduits de cheminée et cheminées industrielles réalise une croissance soutenue à l'international, encore supérieure à celle de la France. La qualité, la logistique, la personnalisation et la durabilité des solutions du Groupe Poujoulat sont particulièrement appréciées.

L'activité de janvier 2023 confirme la dynamique observée sur le dernier trimestre.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe, déclare : « L'activité reste forte sur nos marchés liés à l'efficacité énergétique et aux énergies renouvelables dans un contexte de prix de l'énergie inédit. Nous notons également une bonne tenue de nos marges dans nos différents métiers et une bonne maîtrise de nos charges fixes. En conclusion, nous confirmons l'objectif d'atterrissage à environ 400 millions d'euros de chiffre d'affaires. »

A propos du Groupe Poujoulat : Entreprise de taille intermédiaire à capital majoritairement familial, le Groupe Poujoulat est le leader européen des conduits de cheminée et des cheminées industrielles et le leader français des biocombustibles à usage domestique. Le groupe emploie 1900 salariés.

Prochain communiqué le 15/05/2023 : Chiffre d'affaire de l'exercice 2022/2023

