POUJOULAT SA : Augmentation de capital Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat

Augmentation de capital de 20 millions d'€ d'Euro Energies, filiale du groupe Poujoulat

Niort, le 12 avril 2022

Poujoulat SA et ses partenaires Océan Participations et Volney Développement annoncent l'augmentation de capital de la société Euro Energies, leader français des biocombustibles haute performance. Dans un contexte de marché particulièrement dynamique, la société Euro Energies se voit dotée de moyens nouveaux pour renforcer son leadership et accélérer sa croissance.

Le marché du bois énergie connaît une croissance en volume très forte portée par l'augmentation du parc d'équipements (poêles, inserts, chaudières, …) et le recours plus systématique à une énergie toujours plus compétitive au regard des tensions sur les marchés du gaz, du fioul et de l'électricité.

La montée en gamme des appareils (labellisés Flamme Verte et Eco Design) nécessite, par ailleurs, une offre très qualitative de biocombustibles adaptés aux exigences de rendement énergétique et d'hygiène de combustion. Avec sa gamme haute performance (bois de chauffage certifié, granulés de bois, bois d'allumage, bûches densifiées) Euro Energie répond dès à présent à la nouvelle réglementation publiée au Journal Officiel de la République Française le 31 mars dernier.

Dans ce contexte, Les actionnaires d'Euro Energies ont décidé de souscrire à une augmentation de capital de 20 millions d'euros afin de préparer l'entreprise à la massification de son offre dans les meilleurs délais. D'ores et déjà leader français sur ses marchés, l'objectif d'Euro Energies est de tripler son chiffre d'affaires à l'horizon 2025.

L'augmentation de capital permettra d'accroître les capacités des sites existants, de financer et/ou cofinancer de nouvelles unités de production pour accompagner les évolutions quantitatives et qualitatives du marché du bois énergie.

Euro Energies va donc poursuivre ses investissements industriels et logistiques autour de ses deux marques de référence (Woodstock et Crépito) et renforcer ses partenariats stratégiques. Le retour d'expériences de ses 4 premières usines, les relations de confiance nouées avec ses fournisseurs depuis quinze ans et la rentabilité positive, en forte croissance, sont des atouts décisifs pour accélérer la croissance.

Cette nouvelle étape s'inscrit pleinement dans la stratégie de long terme et RSE du groupe Poujoulat s'appuyant sur la qualité, l'efficacité énergétique, le développement des énergies renouvelables et la production locale.

Frédéric COIRIER, Président Directeur Général du groupe Poujoulat déclare : « depuis 15 ans notre ambition est de structurer un marché de biocombustibles haute performance. La qualité des combustibles est un gage indispensable pour répondre aux enjeux de la qualité de l'air et de la performance énergétique. Le bois énergie crée par ailleurs beaucoup de valeur et d'emplois dans les territoires. Nous remercions nos partenaires historiques, Océan Participations et Volney Développement, qui nous accompagnent fidèlement depuis plus de 10 ans. »

Pierrick CHARROT et Bruno DESLANDES, pour Océan Participations, déclarent : « Nous sommes ravis de pouvoir accompagner Frédéric COIRIER et ses équipes dans cette

nouvelle étape de développement du groupe. Ce partenariat illustre parfaitement notre

volonté de soutenir les entrepreneurs qui font la dynamique de notre territoire. »

Fabien POIRIER, pour Volney Développement, déclare : « Volney Développement, aux côtés d'Océan Participations, confirme sa vocation à accompagner les entreprises en fort développement. En particulier dans le contexte actuel, le projet de production d'énergie renouvelable d'Euro Energies et sa capacité à construire des partenariats dans le long terme prend tout son sens. »

A propos d'Euro Energies : Filiale du groupe Poujoulat, a été créée en 2007. Son actionnariat est composé de Poujoulat SA (83%), Océan Participations et Volney Développement (17%). Elle produit et commercialise des biocombustibles sous les marques Woodstock et Crépito. Elle a réalisé plus de 100 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le dernier exercice et compte, avec ses filiales, 160 collaborateurs.

A propos d'Océan Participations : Créé en 1988, Océan Participations accompagne les entreprises dans leurs projets de croissance interne et externe, de reprise et de transmission, comme en matière de reclassement de capital. Il intervient comme « facilitateur » des projets de l'entreprise, quel que soit son cycle de vie, avec un principe essentiel : le respect de son autonomie. Partenaire de proximité auprès de 107 entreprises régionales avec un encours de 113 millions d'euros, sa raison d'être est de préserver les richesses et les centres de décisions sur notre territoire. Son affiliation à la caisse fédérale du Crédit Mutuel Océan (siège social à La-Roche-sur-Yon) lui assure une assise financière sécurisante, pour accompagner dans le temps, en toute confiance et sans contraintes de liquidités.

A propos de Volney Développement : Volney Développement est une société de capital investissement au service du développement économique des territoires de ses actionnaires, le Crédit Mutuel Maine-Anjou Basse Normandie et le Crédit Mutuel Océan. Notre accompagnement dans la durée se matérialise par une capacité à investir à moyen et à long terme, en assurant une présence régulière aux côtés des entrepreneurs dans leurs orientations stratégiques. Volney Développement a son siège social à Laval (53), et est constituée d'une équipe de 3 Investisseurs.

