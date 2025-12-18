Poujoulat : résultats semestriels en repli

(AOF) - Au premier semestre de son exercice 2025/2026, le chiffre d'affaires du groupe Poujoulat ressort à 154,6 millions d'euros, soit une baisse de 3,7%. Le résultat net est aussi en recul à 4,7 millions d'euros, contre 715 000 euros au premier semestre de l'exercice 2024/2025. L'essentiel de la perte subie par le groupe Poujoulat a été réalisé au premier trimestre (environ 80%). Le deuxième trimestre marque donc une nette amélioration. Le résultat du premier semestre est impacté par plusieurs éléments conjoncturels et exceptionnels.

L'activité de la branche "conduits de cheminée" est en baisse plus forte qu'attendue sur le premiers semestre 2025/2026, notamment en raison d'un marché de rénovation atone.

Au sein de la branche "cheminées industrielles", l'activité a souffert de reports et retards de chantiers. Ceux-ci ont provoqué des surcoûts significatifs sur plusieurs projets. Ces frais supplémentaires sont imputés sur le premier semestre.

Quant à la branche "bois énergie", les marges sur le granulé sont restées faibles en raison du niveau de prix toujours très bas. Ces derniers se sont redressés depuis septembre dernier.

Par ailleurs, d'importants investissements et frais liés à la mise en place de nouvelles capacités industrielles et des nouveaux systèmes informatiques impactent les résultats du groupe.

Enfin, il faut rappeler que la saisonnalité historique de l'activité du groupe induit la réalisation du résultat principalement sur le second semestre alors que les charges courantes se lissent sur l'ensemble de l'exercice. Celles-ci pèsent sur environ 42% du chiffre d'affaires annuel, impactant de fait, la rentabilité du premier semestre.

Le groupe Poujoulat confirme ses prévisions pour l'exercice 2025/2026 avec un chiffre d'affaires annuel compris entre 365 et 370 millions d'euros. Le groupe spécialisé dans la fabrication et la commercialisation de conduits de cheminées et de sorties de toits métalliques devrait réaliser environ 58% de son chiffre d'affaires sur le second semestre. Les trois premiers mois (octobre à décembre) confirment cette tendance.

