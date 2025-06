Poujoulat: plongeon de 82% du résultat net annuel information fournie par Cercle Finance • 27/06/2025 à 08:18









(CercleFinance.com) - Poujoulat publie un résultat net de 1,84 million d'euros au titre de son exercice 2024-25, contre un peu plus de 10 millions précédemment, et un résultat d'exploitation de 4,87 millions, à comparer à 14,3 millions en 2023-24.



Après une baisse de 8,4% du chiffre d'affaires au premier semestre, il a connu une reprise sensible au second semestre avec une croissance de 6,7%, permettant de ramener sa baisse sur l'exercice à environ -1% à 348,9 millions d'euros.



'La dégradation de la conjoncture, la forte baisse du prix du granulé (et l'écoulement de stocks acquis à prix élevé) ont affecté nos résultats', explique Frédéric Coirier, le PDG du groupe de cheminées et de biocombustibles.



'Fort de la diversification de ses activités et des investissements déjà réalisés, le groupe Poujoulat devrait bénéficier de la reprise progressive de ses différents marchés et améliorer sensiblement ses résultats en 2025-26', juge-t-il cependant.







