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Poste Italiane lance une OPA sur Telecom Italia (TIM)
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 09:00

Selon l'agence de presse italienne Ansa, le conseil d'administration de Poste Italiane a validé le lancement d'une offre publique d'achat et d'échange (OPAE) sur Telecom Italia, pour un montant global estimé à 10,8 milliards d'euros.

L'objectif pour Poste Italiane est de faire l'acquisition de 100% du capital de TIM et de retirer la société de la cote italienne d'ici la fin de l'année. Actuellement, Poste Italiane détient 27,31% du capital de l'opérateur mobile.

Dans le détail, l'offre comprend une composante en numéraire de 0,167 euro par action et une composante en titres de 0,0218 action nouvelle Poste Italiane. Au total, l'offre valorise TIM à 0,635 euro par titre, soit une prime de 9,01% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.

L'agence précise que cette opération est une "évolution naturelle" pour Poste Italiane, transformant le premier groupe de distribution du pays en un véritable moteur de la transformation digitale. Des synergies annuelles d'environ 0,7 milliard d'euros (coûts et revenus) sont attendues.

Au total, le nouveau groupe consolidé afficherait un chiffre d'affaires d'environ 26,9 milliards d'euros, un Ebit pro forma de 4,8 milliards d'euros et plus de 150 000 employés.

Le futur ensemble bénéficierait d'une gouvernance stable, l'Etat italien devenant l'actionnaire majoritaire avec une participation supérieure à 50%, il détient déjà 64,26% du capital de Poste Italiane.

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