Poste Italiane à l'assaut de Telecom Italia
information fournie par Zonebourse 23/03/2026 à 11:11
Dans le détail, l'offre comprend une composante en numéraire de 0,167 euro par action et une composante en titres de 0,0218 action nouvelle Poste Italiane. Au total, l'offre valorise TIM à 0,635 euro par titre, soit une prime de 9,01% par rapport au cours de clôture de vendredi dernier.
Contrôlé à environ deux tiers par l'Etat italien, Poste Italiane opère dans les services postaux, la finance, les paiements, l'énergie et le haut débit.
Cette opération doit permettre au groupe de mettre la main sur des actifs clés, notamment le réseau de centres de données et l'unité de cybersécurité Telsy, dans l'objectif de renforcer la souveraineté numérique nationale.
L'an dernier, Poste Italiane avait déjà porté sa participation à 27%, devenant ainsi le premier actionnaire de TIM devant le français Vivendi.
"L'opération a du sens industriel dans une certaine limite, réunissant deux grandes marques et réseaux de distribution. Poste Italiane prévoit des synergies de CA et de coûts de 700 MEUR par an dès la troisième année, l'utilisation des crédits d'impôts de Telecom Italia de 982 MEUR et des coûts d'intégration de 700 MEUR. Cette offre est aussi pour Poste Italiene une façon d'utiliser son bilan pour se renforcer sur un actif peu valorisé et pour l'Etat Italien de prendre
le contrôle de Telecom Italia", souligne Oddo BHF, qui réitère sa recommandation neutre sur TIM.
Pour Jefferies, également à neutre sur le dossier, "l'opération vise à combiner la plateforme physique et digitale de Poste Italiane avec les réseaux fixes et mobiles de TIM, ainsi que ses actifs dans le cloud et les data centers, afin de créer la plus grande infrastructure connectée d'Italie. L'objectif est de soutenir la souveraineté numérique, la sécurité et la compétitivité, tout en renforçant la scalabilité et la diversification entre services de connectivité, financiers, d'assurance et logistiques, et en offrant un profil de génération de cash résilient, soutenu par une gouvernance stable à majorité publique".
Le futur ensemble bénéficierait d'une gouvernance stable, l'Etat italien devenant l'actionnaire majoritaire avec une participation supérieure à 50%, il détient déjà 64,26% du capital de Poste Italiane.
Valeurs associées
|19,355 EUR
|MIL
|-9,77%
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