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Portzamparc toujours optimiste sur Precia Molen après les résultats annuels
information fournie par Zonebourse 21/04/2026 à 08:55

Sur l'exercice 2025, Precia Molen a connu une légère amélioration de ses résultats.

Le chiffre d'affaires est ressorti quasi-stable en passant de 168,9 à 169 millions d'euros. De son côté, le résultat opérationnel courant a connu la même tendance en s'établissant à 17,1 millions d'euros, contre 17 millions d'euros un an plus tôt. Enfin, le résultat net part du groupe s'est installé à 11 millions d'euros, face à 10,9 millions d'euros sur l'exercice 2024.

Pour 2026, le spécialiste des instruments de pesage compte accentuer ses efforts de performance opérationnelle et de renforcement de ses liens avec ses clients, via notamment ses activités de service.

Depuis le début de l'année, l'enregistrement de commandes est satisfaisant selon le groupe, malgré un contexte économique fragile. Le conflit en cours au Moyen-Orient s'inscrit dans un climat d'incertitudes géopolitiques et macro-économiques dont les effets futurs restent difficiles à apprécier.

Pour les analystes de Portzamparc, il s'agit d'une "excellente publication qui démontre une nouvelle fois la résilience des marges du modèle de Precia". La société de bourse estime que ces résultats, associés aux dernières annonces de croissance externe (Deftrade au Bénin, et le principal concurrent Mineba Intec en France), contrastent significativement avec l'évolution du cours de bourse (-10% depuis le début de l'année) et une valorisation excessivement faible.

Les analystes devraient affiner leur scénario, qui sera probablement relevé, et ont confirmé pour l'instant leur cible de cours à 36,70 euros avec une recommandation à acheter. Le potentiel de hausse s'élève à environ 52%.

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