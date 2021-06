Portzamparc - Groupe BNP Paribas, initie la couverture de Largo à l'achat

Sainte-Luce-sur-Loire (France), le 24 juin 2021 - 17h45 CEST - LARGO (FR0013308582 - ALLGO), acteur éco-responsable français du reconditionnement, a le plaisir d'annoncer aujourd'hui l'initiation de la couverture de son titre par Portzamparc - Groupe BNP Paribas avec une étude intitulée « Refurbished is the new Gold ».*



Portzamparc - Groupe BNP Paribas, l'un des spécialistes des Small & Mid Caps en France, suivra dorénavant le titre Largo.



*Cette information ne constitue ni une offre de vente ou de souscription, ni la sollicitation d'un ordre d'achat ou de souscription de valeurs mobilières en France, en Europe, aux Etats-Unis ou dans tout autre pays.

La fourniture d'un service de production et de diffusion d'analyses financières a été convenue entre Largo et Portzamparc - Groupe BNP Paribas.



Prochaine communication financière : chiffre d'affaires semestriel le 21 juillet 2021 après clôture des marchés.



