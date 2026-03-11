 Aller au contenu principal
Porsche vise une reprise en 2026 avec son nouveau président du directoire
information fournie par Reuters 11/03/2026 à 07:47

Porsche P911_p.DE , filiale de Volkswagen VOWG_p.DE , a annoncé mercredi prévoir une reprise en 2026 après une année 2025 mouvementée, marquée par des avertissements sur ses résultats, des coûts liés aux droits de douane et le départ de son président du directoire.

Le constructeur allemand de voitures de sport a dit tabler sur un rendement opérationnel de l'ordre de 5,5% à 7,5% en 2026, après un recul à +1,1% en 2025.

"Nous profitons des défis actuels pour agir de manière encore plus décisive", a déclaré Michael Leiters, nouveau président du directoire de Porsche.

Selon un sondage Visible Alpha, la marge prévue pour 2025 et la fourchette prévisionnelle pour 2026 étaient toutes deux inférieures aux attentes des analystes, qui tablaient respectivement sur 1,3% et 7,8%.

Porsche a réduit son dividende proposé pour l'année écoulée à un euro par action ordinaire et à 1,01 euro par action privilégiée, ses bénéfices ayant été affectés par des charges liées à l'arrêt du déploiement de ses véhicules électriques et par environ 700 millions d'euros de coûts tarifaires.

(Rédigé par Rachel More; version française Etienne Breban, édité par Augustin Turpin)

