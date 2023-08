Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: victoire de Larry ten Voorde en Carrera Cup information fournie par Cercle Finance • 07/08/2023 à 13:02









(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que Larry ten Voorde a décroché une deuxième victoire ce weekend, sous une pluie torrentielle sur la piste du Nürburgring (Allemagne).



Le Néerlandais a remporté la huitième manche de la Porsche Carrera Cup Deutschland devant le Danois Porsche Junior Bastian Buus et l'Allemand Leon Köhler.



Grâce à ce résultat, ten Voorde a augmenté son avance sur Harry King au classement général à 51 points. Le pilote britannique a terminé cinquième au volant de la Porsche 911 GT3 Cup alignée par Allied-Racing, mais une pénalité de temps l'a relégué à la neuvième place.





Valeurs associées PORSCHE XETRA -2.40%