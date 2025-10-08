 Aller au contenu principal
Porsche renomme son équipe de Formule E et accueille TDK parmi ses partenaires
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 12:30

Porsche annonce la poursuite de son partenariat avec TAG Heuer, qui réduit toutefois sa présence en Formule E pour devenir Global Partner de Porsche Motorsport. L'équipe engagée dans le championnat tout électrique adopte désormais le nom de Porsche Formula E Team, après six saisons sous l'appellation TAG Heuer Porsche Formula E Team.

TAG Heuer continuera d'assurer le rôle de chronométreur officiel, tandis que TDK Corporation rejoint la liste des partenaires aux côtés de Mobil 1, LOCTITE, PUMA, NetApp et Cato Networks.

Fort de trois titres mondiaux et 13 victoires, le constructeur allemand entame ainsi un nouveau chapitre de son engagement en compétition électrique.

Valeurs associées

PORSCHE AG
42,150 EUR XETRA -2,36%
