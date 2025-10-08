Porsche renomme son équipe de Formule E et accueille TDK parmi ses partenaires
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 12:30
TAG Heuer continuera d'assurer le rôle de chronométreur officiel, tandis que TDK Corporation rejoint la liste des partenaires aux côtés de Mobil 1, LOCTITE, PUMA, NetApp et Cato Networks.
Fort de trois titres mondiaux et 13 victoires, le constructeur allemand entame ainsi un nouveau chapitre de son engagement en compétition électrique.
Valeurs associées
|42,150 EUR
|XETRA
|-2,36%
