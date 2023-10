Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: présente un bateau électrique, le 850 Fantom Air information fournie par Cercle Finance • 09/10/2023 à 15:11









(CercleFinance.com) - Porsche et le chantier naval Frauscher ont présenté le fruit de leur collaboration, soit le premier modèle de série du 850 Fantom Air.



Développé conjointement par les partenaires, ce bateau de sport électrique est équipé de la technologie de groupe motopropulseur du prochain Porsche Macan. Les premiers essais sur l'eau sont prévus sur le lac de Garde (Alpes italiennes).



Le bateau est ainsi équipé d'un moteur électrique synchrone (PSM) dont la puissance a été limitée à 400 kW tandis que la batterie lithium-ion - également reprise du Macan - dispose d'une capacité brute de 100 kWh.



Le Frauscher x Porsche 850 Fantom Air fêtera sa première mondiale officielle en janvier 2024 au salon ' boot ' de Düsseldorf.



Le plan initial prévoit une première édition exclusive de 25 unités, à commander auprès de Frauscher, avec des premières livraisons prévues à compter de 2024.





