Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: présente le nouveau Cayenne S E-Hybrid information fournie par Cercle Finance • 27/09/2023 à 16:46









(CercleFinance.com) - Porsche élargit encore sa gamme hybride pour le nouveau Cayenne. En tant que troisième modèle rechargeable de la série de SUV de luxe, la compagnie présente le nouveau Cayenne S E-Hybrid.



Le nouveau Cayenne S E-Hybrid est la troisième variante de moteur électrifiée de la série et se positionne entre le Cayenne E-Hybrid et le Cayenne Turbo E-Hybrid.



La technologie hybride du nouveau Cayenne, entièrement révisée au début de cette année, offre également à cette variante de modèle une autonomie électrique encore améliorée et des temps de charge courts grâce à sa gestion intelligente de l'énergie.



Sur le Cayenne S E-Hybrid le moteur est un V6 turbo révisé de trois litres développant 260 kW/353 ch. Ensemble, ils atteignent une puissance système de 382 kW (519 ch) et un couple système maximal de 750 Nm.



Le Cayenne S E-Hybrid accélère de 0 à 100 en 4,7 secondes et atteint une vitesse de pointe de 263 km/h.





Valeurs associées PORSCHE XETRA -2.05%