Porsche: nouveau directeur de l'unité Car-IT

(CercleFinance.com) - Porsche fait savoir que Sajjad Khan rejoint avec effet immédiat l'équipe du directoire de Porsche AG.



L'homme de 50 ans dirigera la nouvelle unité Car-IT, une unité chargée des thèmes de la connectivité et de l'info-divertissement.



En outre, l'équipe nouvellement formée s'occupera des exigences et de l'intégration des écosystèmes tiers dans le véhicule.



' Sajjad Khan jouit d'une réputation internationale exceptionnelle en tant qu'expert du numérique. Je suis ravi de pouvoir l'accueillir officiellement au sein de notre entreprise. Avec son équipe, il renforcera efficacement notre position concurrentielle sur le marché mondial ', a déclaré Oliver Blume, président du directoire.





