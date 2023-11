Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Porsche: investit 250 ME à Stuttgart-Zuffenhausen information fournie par Cercle Finance • 16/11/2023 à 17:37









(CercleFinance.com) - Porsche annonce la modernisation de son usine principale de Stuttgart-Zuffenhausen via ' de vastes mesures de reconstruction et d'agrandissement '.



À l'avenir, les voitures de sport électriques de la prochaine génération 718 seront produites sur la chaîne de montage traditionnelle des voitures de sport Porsche à deux portes, indique la firme.



Le constructeur indique investir quelque 250 millions d'euros dans ces travaux.



' Les mesures de conversion permettront une efficacité accrue, des normes de qualité les plus élevées et une production mixte de voitures de sport à moteur thermique et électriques. Cela nous permettra d'ouvrir un nouveau chapitre dans la production de voitures de sport en termes d'usine intelligente ', a déclaré Albrecht Reimold, membre de la direction de la production et de la logistique de Porsche AG.







