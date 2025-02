Porsche: avertissement sur la marge 2024, le titre chute information fournie par Cercle Finance • 07/02/2025 à 11:34









(CercleFinance.com) - Porsche a averti hier soir que sa marge opérationnelle pour l'exercice 2024 s'inscrirait dans le bas de la fourchette de ses précédentes estimations, comprises entre 14% et 15%.



Pour mémoire, le constructeur de voitures haut de gamme avait déjà revu à la baisse en juillet dernier son objectif annuel de marge opérationnelle, qui était auparavant de 15% à 17%, du fait de problèmes rencontrés dans l'approvisionnement an aluminium.



Dans son communiqué diffusé jeudi soir, le groupe basé à Stuttgart a également fourni une prévision concernant sa marge opérationnelle pour 2025, qu'il voit reculer pour revenir dans un intervalle allant de 10% à 12%.



Porsche explique avoir mis en place un certain nombre de mesures visant à améliorer sa rentabilité à court et moyen terme, une décision qui va passer par une augmentation de ses dépenses via le développement de nouveaux véhicules, le renforcement de son offre et des investissements dans les technologies de batteries.



Selon ses estimations, tous ces éléments devraient peser à hauteur d'environ 800 millions d'euros sur son résultat opérationnel et le flux de trésorerie de ses activités automobiles cette année.



Porsche, qui avait annoncé la semaine passée avoir entamé des discussions afin de mettre fin aux fonctions de Lutz Meschke, son directeur financier, et de Detlev von Platen, son directeur commercial, n'a en revanche pas fourni d'indications concernant l'évolution de ces pourparlers.



'Nous pensons que le fait de nettoyer les écuries d'Augias et de remplacer certains cadres dirigeants, à commencer par le directeur financier (...), est une bonne opportunité pour repartir sur de bonnes bases et pour remettre l'activité dans de bons rails au niveau opérationnel', réagissent les analystes d'UBS.



Le bureau d'études salue également la volonté du groupe d'adapter sa stratégie via le lancement de véhicules de nouvelle génération à moteur à combustion interne (ICE), notamment pour Cayenne, Panamera et Macan.



'Cependant, cela va prendre du temps (jusqu'à 2027 selon nous) et les investissements sont appelés à rester élevés dans l'intervalle', souligne UBS.



Pour 2024, Porsche prévoit de verser un dividende relativement équivalent à celui de l'exercice 2023.



Suite à ces annonces, l'action Porsche décrochait de presque 6% vendredi à la Bourse de Francfort, ce qui porte à plus de 30% ses pertes sur les 12 derniers mois.





