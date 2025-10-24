Porsche affiche une perte plus marquée que prévu au T3 à €967 mlns

Porsche PSHG_p.DE a fait état vendredi d'une perte d'exploitation plus importante que prévu au troisième trimestre, accentuant la crise dans laquelle le constructeur se trouve alors que sa transition vers les véhicules électriques (VE) fait du surplace et qu'il tente de stabiliser ses ventes sur son principal marché qu'est la Chine.

La perte d'exploitation du constructeur allemand s'est élevée à 967 millions d'euros au troisième trimestre, contre un bénéfice de 974 millions d'euros à la même période de l'année dernière. Ses résultats ont été pénalisés par des retards dans le lancement de ses projets de VE.

Les analystes interrogés par Visible Alpha s'attendaient à une perte d'exploitation de 611 millions d'euros pour la période de juillet à septembre.

"Nous nous attendons à ce que 2025 soit le creux de la vague qui précédera une amélioration notable pour Porsche à partir de 2026", a déclaré Jochen Breckner, directeur financier de Porsche.

Des "solutions à grande échelle" seront nécessaires dans le cadre des négociations de restructuration en cours avec les représentants du personnel, a-t-il également averti.

Le président du directoire de Porsche P911_p.DE Oliver Blume, qui occupe la même position à la tête de la société mère Volkswagen VOWG_p.DE , cédera la direction du constructeur de voitures de luxe à l'ancien patron de McLaren, Michael Leiters, au début de l'année 2026, a déclaré le groupe la semaine dernière, à la suite de critiques de longue date de la part des investisseurs concernant sa double casquette.

Michael Leiters va hériter de l'un des dossiers les plus difficiles du secteur automobile européen, frappé par la baisse de la demande en Chine et la pression sur les marges exercée par les droits de douane américains.

(Reportage Rachel More, version française Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)