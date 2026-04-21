Pompliano's Procap et Kalshi lancent des études de marché prévisionnelles pour les investisseurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

ProCap Financial BRR.O de l'entrepreneur en cryptomonnaies Anthony Pompliano a déclaré mardi avoir conclu un partenariat avec l'opérateur de marché de prédiction Kalshi pour lancer une offre de recherche dédiée aux marchés de prédiction.

Ce partenariat intervient alors que les marchés de prédiction, autrefois une classe d'actifs de niche, sont entrés dans le courant dominant depuis la course présidentielle américaine de 2024, avec des volumes d'échange et une activité des utilisateurs en forte hausse.

Ces marchés permettent aux utilisateurs de parier "oui" ou "non" sur les résultats d'événements réels, qu'il s'agisse d'indicateurs économiques ou de résultats sportifs. Les partisans de ces marchés affirment que leurs prix reflètent les attentes du marché de manière plus précise que les données des sondages traditionnels.

"Nous obtenons un pipeline de données directes de leur part (Kalshi), et nous pouvons ensuite utiliser nos agents d'intelligence artificielle pour examiner le marché des prédictions et obtenir toutes sortes de points de données intéressants", a déclaré Pompliano à l'agence Reuters.

"Certains d'entre eux sont des idées d'investissement sur les marchés de prédiction. D'autres sont des points de données qui suggèrent des choses sur le marché boursier. D'autres encore rassemblent des données sur les actions dans les marchés prédictifs."

Le produit sera disponible par le biais de l'offre de recherche financière de ProCap, qui a été lancée au début du mois.

Les recherches de ProCap portent sur les actions, les tendances thématiques et les analyses macroéconomiques dans tous les secteurs et toutes les catégories d'actifs, et l'entreprise utilise des agents d'intelligence artificielle pour passer au crible les données et rédiger des rapports.

"Les marchés de prédiction transforment l'incertitude sur les événements du monde réel en signaux exploitables", a déclaré Tarek Mansour, cofondateur et directeur général de Kalshi, dans un communiqué.

"Nous nous associons à ProCap Financial pour apporter l'intelligence de la sagesse des foules directement à la recherche financière, afin que les investisseurs particuliers et institutionnels puissent bénéficier de ces données et analyses."

ProCap a déclaré que c'était la première fois que Kalshi fournissait ses données à un fournisseur de recherche financière avec des abonnés payants.