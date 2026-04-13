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Polypeptide Group AG s'envole sur des rumeurs
information fournie par Zonebourse 13/04/2026 à 14:31

Selon Bloomberg, plusieurs fonds de capital-investissement seraient intéressés par le fabricant de médicaments sous contrat helvète en vue d'un rachat.

A la Bourse de Zurich, le titre flambe de 10,74%, à 35,05 francs suisses, au plus haut depuis décembre 2022.
Parmi les prétendants cités par Bloomberg, EQT AB et KKR & Co seraient parmi les principaux prétendants.

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