Polymarket obtient un investissement de 1789 Capital, soutenu par Donald Trump Jr

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'informations basées sur des sources concernant la taille du financement au paragraphe 2, ainsi que le contexte et l'historique aux paragraphes 9 et 10) par Manya Saini

La plateforme de marchés prédictifs Polymarket a annoncé mardi avoir obtenu un investissement de la part de la société de capital-risque 1789 Capital et que Donald Trump Jr, fils du président américain, avait rejoint son conseil consultatif.

Polymarket n'a pas révélé les conditions de l'investissement de 1789 Capital, mais une source au fait du dossier a déclaré à Reuters qu'il s'agissait d'un montant à deux chiffres en millions de dollars.

Les marchés prédictifs ont gagné en popularité ces dernières années, attirant à la fois des commerçants de détail et des investisseurs de premier plan qui les considèrent comme un moyen alternatif d'évaluer le sentiment sur la politique, l'économie et les événements mondiaux.

Les partisans des marchés prédictifs soutiennent que les produits dérivés offrent un moyen plus précis de prévoir les résultats du monde réel en exploitant l'intelligence collective des traders qui ont des enjeux financiers dans leurs prédictions.

"Polymarket se démarque des médias et des soi-disant opinions d'experts en permettant aux gens de parier sur ce qu'ils croient réellement qu'il va se passer dans le monde", a déclaré Donald Trump Jr dans un communiqué.

Les contrats, que les critiques comparent à des paris, ont connu un regain de popularité lors de l'élection présidentielle américaine de 2024, avec des transactions qui se sont chiffrées en milliards.

Fondée en 2020 par le directeur général Shayne Coplan, Polymarket a contribué à populariser le commerce de produits dérivés sur les événements. La société, qui propose des transactions basées sur des prédictions sur des sujets allant de la politique à la culture populaire, a déclaré que les utilisateurs avaient placé des transactions d'une valeur de 6 milliards de dollars au cours du premier semestre de l'année.

Parmi les marchés en vogue sur sa plateforme, citons "Décision de la Fed en septembre" et "Trump essaiera-t-il de renvoyer Powell en 2025?"

1789 Capital, fondée en 2022 par Omeed Malik et Chris Buskirk, compte Donald Trump Jr parmi ses partenaires. Sur son site web, la société d'investissement se décrit comme "finançant le prochain chapitre de l'exceptionnalisme américain".

Les frères Trump, Eric et Donald, ont annoncé une série de nouvelles entreprises au cours de l'année écoulée, en tant que conseillers au sein de conseils d'administration et en augmentant leurs investissements dans une société financière, des terrains de golf, des hôtels, des télécommunications et des mineurs de crypto-monnaie - des entreprises qui, selon eux, reflètent les politiques et l'agenda du président.