Polymarket est en pourparlers pour lever des fonds à une valorisation d'environ 15 milliards de dollars, selon The Information

La plateforme de marchés prédictifs Polymarket discute avec des investisseurs en vue de lever 400 millions de dollars de fonds, pour une valorisation d'environ 15 milliards de dollars en incluant l'argent frais, a rapporté The Information dimanche, citant deux personnes familières avec les discussions.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Polymarket n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire de Reuters.

Le rapport sur le nouveau financement fait suite à un investissement de 600 millions de dollars de la part de la société mère de la Bourse de New York, Intercontinental Exchange ICE.N , annoncé le mois dernier.

Ce financement faisait partie du plan précédemment annoncé par l'opérateur boursier d'investir jusqu'à 2 milliards de dollars dans Polymarket afin de se développer dans le segment à croissance rapide du trading basé sur les événements.

Selon le rapport de The Information, le nouveau financement s'ajouterait aux 600 millions de dollars déjà investis dans le cycle de financement par Intercontinental Exchange.

Polymarket cherche à ajouter d'autres investisseurs stratégiques, en plus d'Intercontinental Exchange, au tour de table, qui pourrait s'élever à 1 milliard de dollars, selon le rapport.

Les investisseurs ont cherché à se développer dans le segment du trading basé sur les événements, car les marchés de prédiction passent de plus en plus d'un domaine de niche de la crypto et de la finance académique à un segment en croissance rapide, avec des volumes et une activité des utilisateurs en hausse.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails et de contexte dans les paragraphes 3 à 7)