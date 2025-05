Politique monétaire de la Fed : des choix difficiles

Amundi

Bonne tenue du secteur américain des services, légère hausse de l'indice PMI de la zone euro, reprise de l'assouplissement monétaire de la Chine… Ce qu'il faut retenir de l'actualité cette semaine.

La Fed n'a pas réduit ses taux lors de sa dernière réunion de politique monétaire, car elle attend des clarifications sur l'impact des droits de douane sur l'inflation et la confiance des consommateurs.

En revanche, la BCE et la BoE ont récemment réduit leurs taux directeurs. L'économie américaine a connu un léger ralentissement au cours du 1er trimestre, marquant la première baisse depuis le 2e trimestre 2022. Nous pensons que l'affirmation répétée de la Fed selon laquelle l'économie est solide contraste avec la faiblesse des données provisoires (telles que les enquêtes) et l'incertitude élevée concernant la croissance et l'inflation.

Nous nous attendons à ce que la Fed réduise considérablement ses taux d'intérêt cette année, car la faiblesse de la croissance prime sur les pressions inflationnistes temporaires. Selon notre scénario central, nous n'anticipons pas de récession provoquée par les droits de douane, mais l'incertitude restera élevée.

Consultez l'intégralité de cet article dans le PDF ci-dessous :