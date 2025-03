Politique économique de Trump 2: les nuages s'ammoncellent (Asterès)

(AOF) - "S’il est trop tôt pour juger du bilan économique de Donald Trump, une série de statistiques remet en cause la pertinence de sa politique, notamment au vu des objectifs affichés", relève Sylvain Bersinger, chef économiste d'Astérès. "Les anticipations d’inflation augmentent, le déficit commercial se creuse, la consommation des ménages se retourne, les anticipations de croissance sont plus moroses et la Bourse montre des signes de faiblesse".

"D'après l'université du Michigan, les anticipations d'inflation moyennes des ménages au cours des 5 prochaines années ont atteint 3,5 % en février 2025, soit plus que pendant le choc inflationniste de 2022, et au plus haut depuis le milieu des années 1990", souligne l'économiste. "Cette statistique semble indiquer que les Américains pensent (à juste titre) que la hausse prévue des droits de douane sera inflationniste", et cette anticipation "peut avoir une traduction concrète car l'inflation est, entre autres, un phénomène auto-réalisateur".

"La baisse des dépenses de consommation des ménages en janvier 2025, quoique limitée à -0,5 %, marque une rupture après une progression quasiment ininterrompue depuis trois ans" relève Sylvain Bersinger. "Il est possible que les consommateurs, anticipant une hausse de l'inflation ou le risque de perdre leur emploi pour les fonctionnaires, soient incités à diminuer leurs dépenses", commente l'économiste.

L'économiste signale enfin que la Fed d'Atlanta a fortement revu ses prévisions à la baisse. "La prévision de croissance américaine pour le premier trimestre 2025 a chuté de 2,3 % à -1,5 % à la fin du mois de février".