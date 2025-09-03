Polestar, l'entreprise suédoise spécialisée dans les véhicules électriques, chute à la suite d'une perte trimestrielle plus importante

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
3 septembre - ** Les actions de la société suédoise Polestar PSNY.O , spécialisée dans les véhicules électriques, chutent de 4,5 % à 1,27 $ sur le marché libre
** PSNY affiche une perte nette de 1,03 milliard de dollars pour le trimestre clos le 30 juin, contre une perte de 268 millions de dollars un an plus tôt
** La société déclare que les revenus du deuxième trimestre ont augmenté d'environ 37 % pour atteindre 791 millions de dollars
** À la dernière clôture, PSNY a progressé de près de 27 % cette année
