Polaryx progresse après que la FDA a accordé le statut de procédure accélérée à son médicament contre les maladies rares

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21 avril - ** Les actions du développeur de médicaments Polaryx Therapeutics PLYX.O augmentent de 4,76 % à 5,97 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare que la FDA américaine a accordé un statut accéléré à son médicament expérimental, PLX-200, pour la maladie CLN3, la maladie de Krabbe et la maladie de Sandhoff - trois maladies génétiques rares qui endommagent le système nerveux

** La procédure accélérée de la FDA vise à accélérer le développement et l'examen de traitements pour des maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Avec l'octroi d'une procédure accélérée pour la maladie CLN2 qu'elle a reçue en mars, PLX-200 a maintenant la désignation pour les quatre maladies prévues pour sa prochaine étude - PLYX

** La société prévoit d'entreprendre une étude de phase intermédiaire au cours du deuxième semestre de 2026 pour tester le PLX-200 dans les quatre troubles aux États-Unis, en Europe et en Asie

** Les actions de PLYX ont chuté de 83,7 % depuis leur introduction en bourse en février