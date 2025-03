Polaris et BRP chutent après que Citi a abaissé leur note en raison de l'incertitude sur les tarifs douaniers

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto))

20 mars - ** Les actions des fabricants de véhicules de sports motorisés Polaris PII.N chutent de 2,15 % à 41,65 $, tandis que BRP DOO.TO DOOO.O reculent de 2,6 % à 37,72 $

** Citi dégrade les deux actions de « neutre » à « vendre »

** Réduction du PT de Polaris de 49 $ à 33 $ et de 48 $ à 29 $ pour BRP

** PII et DOO sont confrontés à un marché final faible et de plus en plus promotionnel et sont directement exposés aux droits de douane imposés par le Mexique et le Canada de l'administration Trump, selon un courtier

** « La première priorité de Polaris sera probablement le dividende et les clauses restrictives de la dette, qui ne semblent pas gérables si des droits de douane supplémentaires sont ajoutés au mélange » - Citi

** La société de courtage s'inquiète également de la dépendance de DOOO vis-à-vis du Canada et du Mexique pour ses opérations et de sa capacité à faire face aux défis économiques et aux changements de politique

** Jusqu'à la dernière clôture, l'action PII a chuté de 53,1 % et DOOO d'environ 37 % au cours des 12 derniers mois