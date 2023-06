Point sur le premier semestre

Paris, 12 juin 2023



Le premier semestre 2023 a été marqué par des situations contrastées au sein des différentes activités du groupe Ecoslops :

• Notre unité de Marseille a connu un très faible niveau d’activité tant pour des questions

d’approvisionnement que de poursuite des adaptations techniques

• Notre unité de Sines au Portugal a connu un niveau d’activité conforme aux années précédentes et démontre la pertinence du modèle année après année

• Notre activité de ventes de Scarabox reste très prometteuse et de nombreux prospects sont en cours d’exploration



• Pour rappel, l’unité de Marseille (Ecoslops Provence) est détenue à 75% par Ecoslops SA et 25% par TotalEnergies. Elle bénéficie à ce titre du support et des compétences des deux partenaires qui sont déterminés à faire de cette co-entreprise un succès dans le secteur de l’économie circulaire.

• Les perturbations sur le marché du gaz ont eu pour conséquence une tension accrue sur les approvisionnements alternatifs en déchets fossiles. Ecoslops a entamé un travail de diversification de ses sources pour y faire face et compte à moyen terme sur les objectifs de décarbonation de l’industrie (cimenteries, ...) qui doivent l’amener à (...)

