Point sur la procédure de redressement judiciaire - poursuite de la période d’observation

Puteaux, le 8 février 2024.



The Blockchain Group (code ISIN : FR0011053636, code mnémonique : ALTBG) (la « Société ») annonce que le Tribunal de commerce de Nanterre a décidé, lors d’une audience en date du 6 février 2024, la poursuite de la période d’observation ouverte dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire de la Société.



Dans le cadre de la procédure de redressement judiciaire ouverte le 6 décembre 2023 par le Tribunal de commerce de Nanterre, et conformément au calendrier initial, une audience s’est tenue le 6 février 2024, à l’issue de laquelle le Tribunal a autorisé la poursuite de la période d’observation.



La Société entend consacrer les prochaines semaines à l’élaboration d’une proposition de plan de continuation.



En parallèle, l’exploitation de la Société et le plan de restructuration du Groupe se poursuivent conformément aux prévisions (plan d’économie sur les frais de structure et sur les dépenses fournisseurs, rationalisation de l’organigramme, etc.). Le recentrage du Groupe sur ses activités historiques a porté ses fruits ainsi qu’en témoigne le récent succès des filiales opérationnelles sur des marchés publics.





Dans ce contexte, la suspension de la cotation des actions de la Société, annoncée par communiqué de presse en date du 17 novembre 2023, est maintenue.



De nouvelles informations seront régulièrement publiées, au fur et à mesure de l’état d’avancement de la procédure.