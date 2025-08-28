 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
SEP 25 CAC 40 Index (10x)
7 782,00
+0,34%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Point sur l’activité et la trésorerie du 1er semestre 2025
information fournie par Boursorama CP 28/08/2025 à 19:15

Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 28 août 2025 à 18h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point sur l’activité et la trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2025.


L’activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, notamment dans le sepsis ou la maladie rare Déficience LCAT ou de Norum visant à améliorer voire à sauver la vie des patients, n'a pas encore généré de chiffre d'affaires sur ce semestre. ABIONYX Pharma continue de fournir gracieusement son bioproduit dans le cadre de demandes d’autorisation d’accès compassionnel (AAC) dans la maladie de Norum.

Valeurs associées

ABIONYX PHARMA
2,8750 EUR Euronext Paris +24,19%

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le chancelier allemand Friedrich Merz, à gauche, et le président français Emmanuel Macron, à droite, au fort de Brégançon, à Bormes-les-Mimosas le 28 août 2025 ( POOL / Manon Cruz )
    Macron et Merz scellent à Brégançon le "reset" franco-allemand
    information fournie par AFP 28.08.2025 20:45 

    Un couple "parfaitement aligné". Emmanuel Macron et le chancelier allemand Friedrich Merz se sont retrouvés jeudi soir au fort de Brégançon, résidence d'été des présidents français, pour sceller la relance du moteur franco-allemand, qui patinait depuis des années. ... Lire la suite

  • Combinaison d'images créée le 18 juillet 2025 de Rachida Dati, à Paris le 25 novembre 2019 et de Michel Barnier, à Paris le 11 mai 2021 ( AFP / JOEL SAGET )
    Municipales à Paris: LR investit Dati, qui se retire de la législative partielle au profit de Barnier
    information fournie par AFP 28.08.2025 20:39 

    Les Républicains (LR) ont annoncé jeudi accorder l'investiture à Rachida Dati pour les élections municipales à Paris, la ministre de la Culture retirant sa candidature dissidente pour la législative partielle dans la 2e circonscription de la capitale où le parti ... Lire la suite

  • Huit mairies, dont Paris et Lyon, ont temporairement banni le thon des menus de leurs cantines scolaires pour "faire cesser l'exposition des enfants au mercure", un métal neurotoxique ( AFP / CLEMENT MAHOUDEAU )
    Cantines scolaires: huit mairies suppriment temporairement le thon des menus
    information fournie par AFP 28.08.2025 20:36 

    Huit mairies représentant plus de 3,5 millions d'habitants, dont Paris et Lyon, ont temporairement banni le thon des menus de leurs cantines scolaires pour "faire cesser l'exposition des enfants au mercure", un métal neurotoxique, ont-elles annoncé jeudi. En octobre ... Lire la suite

  • Le président de la République Emmanuel Macron (2e à gauche) avec le vétéran Paul Leterrier (2e à droite) à Cherbourg, dans la Manche, le 7 juin 2024 ( POOL / André PAIN )
    Paul Leterrier, le dernier de Bir Hakeim
    information fournie par AFP 28.08.2025 20:26 

    "Ce n'était pas drôle mais on avait un moral du tonnerre", se souvenait Paul Leterrier. L'ex-fusilier marin des Forces françaises libres, dont le décès a été annoncé jeudi par la préfecture de la Manche, était le dernier survivant de la bataille de Bir Hakeim (1942), ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank