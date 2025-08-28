Point sur l’activité et la trésorerie du 1er semestre 2025

Toulouse, FRANCE, Lakeland MI, USA, le 28 août 2025 à 18h00 – ABIONYX Pharma (FR0012616852 - ABNX - éligible PEA PME), société biotech de nouvelle génération dédiée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, fait le point sur l’activité et la trésorerie du 1er semestre clos au 30 juin 2025.





L’activité consacrée à la découverte et au développement de thérapies innovantes, notamment dans le sepsis ou la maladie rare Déficience LCAT ou de Norum visant à améliorer voire à sauver la vie des patients, n'a pas encore généré de chiffre d'affaires sur ce semestre. ABIONYX Pharma continue de fournir gracieusement son bioproduit dans le cadre de demandes d’autorisation d’accès compassionnel (AAC) dans la maladie de Norum.