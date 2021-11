Point sur l’activité de METEX NØØVISTA



• Redémarrage réussi et stabilité du niveau de production

• Reprise des livraisons de PDO (1,3 Propanediol) en cosmétique conforme au plan de marche

• Premières ventes et livraisons d’AB (Acide butyrique) en nutrition animale



Clermont-Ferrand, le 16 novembre 2021 – (FR0004177046 METEX), METabolic EXplorer (METEX), leader de la fermentation industrielle permettant la fabrication d’ingrédients d’origine naturelle destinés aux marchés de la nutrition animale, de la cosmétique et des biopolymères, fait un point sur l’activité de sa filiale industrielle METEX NØØVISTA située à Carling St-Avold en Moselle.

À la suite de la détection d’un écart de fonctionnement d’une unité de distillation, METEX a communiqué le 16 septembre dernier sur la suspension de la production de l’usine, permettant aux équipes de mener les travaux nécessaires pour résoudre le problème d’entartrage des échangeurs de chaleur.

Les travaux effectués pour reprendre rapidement la production sur le site ont porté leurs fruits. Le niveau de stabilisation atteint début novembre, de l’ordre de 40% de la capacité totale, a permis la reprise des livraisons de PDO à DSM pour le marché de la cosmétique, dès le mercredi 10 novembre, conformément au plan de marche précédemment indiqué.