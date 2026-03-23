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Point hebdomadaire sur les actions américaines : Le pessimisme règne
information fournie par Reuters 23/03/2026 à 11:01

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Reprend le texte de vendredi sans le modifier. Mise à jour du graphique)

23 mars - ** Le S&P 500 .SPX prolonge sa série de pertes à quatre semaines, chutant de 1,9% en raison des troubles au Moyen-Orient .N

** Le Dow .DJI et le Nasdaq Composite .IXIC perdent tous deux 2,1% ** La petite capitalisation Russell 2000 .RUT entre en correction , en baisse de 10,31% par rapport à son record de clôture du 22 janvier ** Le S&P 500 sort de la zone 200-DMA à la baisse, mais la prochaine zone de support, l'équinoxe de printemps, est au centre de l'attention ** Cela se produit alors que les flux d'ETF à effet de levier signalent un bras de fer entre les haussiers et les baissiers du Nasdaq ** La déroute post-Fed envoie le Dow sous la moyenne mobile clé à long terme; la zone de soutien de 45 000 est envisagée ** De la complaisance à la peur: l'évolution du ratio Put/Call sur les actions met les traders en alerte ** Le rendement du Trésor américain à 10 ans US10YT=RR monte jusqu'à 4,38%, atteignant son plus haut niveau depuis août 2025. Les rendements augmentent alors que la guerre qui fait rage en Iran pousse à la hausse les prix du pétrole et les prévisions d'inflation US/

** Presque tous les secteurs sont en baisse: Les services publics, les matériaux et les biens de consommation de base sont les plus touchés, tandis que seuls les services financiers et l'énergie sont prometteurs ** Les matériaux .SPLRCM perdent 4,5%. Les mineurs d'or comme Newmont NEM.N chutent alors que les prix des lingots chutent à cause de la fermeté du dollar et de la position restrictive de la Fed. Ils prolongent ensuite leur chute après des informations faisant état de l'envoi de troupes américaines supplémentaires au Moyen-Orient ** Les biens de consommation de base .SPLRCS plongent de 4,5%. General Mills GIS.N chute après avoir réaffirmé ses prévisions annuelles alors que la faiblesse de la demande persiste McCormick MKC.N en baisse alors que la société est en pourparlers pour acquérir l'activité alimentaire d'Unilever ULVR.L ** Le secteur de la consommation discrétionnaire .SPLRCD perd 2,7%. Mais les valeurs liées aux voyages, dont Expedia EXPE.O , Airbnb ABNB.O et les croisiéristes, bondissent alors que les compagnies aériennes américaines signalent une forte demande au printemps ** Tech .SPLRCT en baisse de 1,9%. Super Micro SMCI.O chute après l'inculpation par le DOJ de trois personnes liées au fabricant de serveurs d'IA dans une affaire de contrebande de puces en Chine d'un montant de 2,5 milliards de dollars. SMCI plonge de 33% sur la semaine Nvidia NVDA.O bondit brièvement; le directeur général Jensen Huang déclare qu'il voit une opportunité de chiffre d'affaires de 1 000 milliards de dollars pour les puces d'IA jusqu'en 2027 lors de la conférence annuelle des développeurs GTC Micron MU.O augmente le lundi car il prévoit l'expansion de son usine de fabrication de puces à Taiwan, puis glisse le jeudi car son important plan de dépenses éclipse des bénéfices solides alimentés par l'IA

L'indice des semi-conducteurs .SOX ne gagne que 0,3% ** Les valeurs industrielles .SPLRCI perdent 1,8%. Cependant, Delta Air Lines DAL.N gagne du terrain après avoir relevé ses prévisions de chiffre d'affaires pour le 1er trimestre en disant que la demande des consommateurs et des entreprises s'est accélérée en mars, tout comme ses homologues FedEx FDX.N progresse après des prévisions de bénéfices optimistes et un signal de demande de transport maritime stable ** Les valeurs financières .SPSY augmentent légèrement de 0,4%. Les grandes banques sont en légère baisse, suivant le déclin du marché plus large au début du jeudi , mais se redressent ensuite

Pour la semaine, l'indice S&P 500 des banques .SPXBK a augmenté de ~2%, l'indice KBW des banques régionales .KRX a baissé de 0,2% ** Énergie .SPNY bondit de 2,8%. Le groupe augmente après de nouvelles attaques iraniennes contre les Émirats arabes unis, et gagne grâce à la hausse du pétrole au-dessus de 119 $ le baril ** Pendant ce temps, les indicateurs de peur affichent des extrêmes et l'histoire dit que c'est haussier - Carson Group et les ours de l'AAII ont atteint leur plus haut depuis mai de l'année dernière

** La performance du SPX depuis le début de l'année:

Valeurs associées

AIRBNB
128,5200 USD NASDAQ -1,74%
DELTA AIR LINES
63,430 USD NYSE -2,46%
DJ TRANSPORT
17 849,01 Pts Index Ex -0,54%
DOW JONES INDUSTRIAL AVERAGE
45 577,47 Pts Index Ex -0,96%
EXPEDIA GROUP
235,1800 USD NASDAQ -1,77%
FEDEX
359,300 USD NYSE +0,81%
GENERAL MILLS
37,020 USD NYSE -1,27%
MCCORMIC NON VTG
53,230 USD NYSE -1,53%
MICRON TECHNOLOGY
422,9000 USD NASDAQ -4,81%
NASDAQ Composite
21 647,61 Pts Index Ex -2,01%
NEWMONT
95,800 USD NYSE -3,38%
NVIDIA
172,7000 USD NASDAQ -3,28%
S&P 500 INDEX
6 506,48 Pts CBOE -1,51%
SUPER MICRO
20,5300 USD NASDAQ -33,32%
UNILEVER
4 572,000 GBX LSE -0,51%
USA BENCHMARK 10A
4,422 Rates +2,43%
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Cette analyse a été élaborée par Reuters et diffusée par BOURSORAMA le 23/03/2026 à 11:01:16.

Agissant exclusivement en qualité de canal de diffusion, BOURSORAMA n'a participé en aucune manière à son élaboration ni exercé aucun pouvoir discrétionnaire quant à sa sélection. Les informations contenues dans cette analyse ont été retranscrites « en l'état », sans déclaration ni garantie d'aucune sorte. Les opinions ou estimations qui y sont exprimées sont celles de ses auteurs et ne sauraient refléter le point de vue de BOURSORAMA. Sous réserves des lois applicables, ni l'information contenue, ni les analyses qui y sont exprimées ne sauraient engager la responsabilité BOURSORAMA. Le contenu de l'analyse mis à disposition par BOURSORAMA est fourni uniquement à titre d'information et n'a pas de valeur contractuelle. Il constitue ainsi une simple aide à la décision dont l'utilisateur conserve l'absolue maîtrise.

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