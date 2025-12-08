POINT HEBDO-Les marchés attendent la Fed mais le suspense est faible

(Répétition sans changement d'une dépêche publiée vendredi)

La Réserve fédérale américaine (Fed) rendra mercredi sa décision de politique monétaire très attendue, mais après de multiples spéculations, le suspense est désormais ténu, les acteurs de marché s'attendant à une nouvelle réduction du coût d'emprunt.

La Banque nationale suisse (BNS) figure aussi au menu des jours à venir, tout comme plusieurs données cruciales sur la Chine.

Tour d'horizon des perspectives de marchés dans les prochains jours :

1/ ENFIN !

Les spéculations sur la question de savoir si la Fed va réduire mercredi ses taux pour la troisième fois cette année sont allées bon train récemment mais semblent avoir atterri sur un consensus: une nouvelle réduction est une affaire désormais entendue.

Les responsables politiques de la Fed n'étaient pas unanimes au sujet de la dernière baisse réalisée en octobre et des divergences subsistent. Plusieurs d'entre eux se montrent accommodants ("dovish"), et le président américain Donald Trump maintiendra la pression pour que les taux baissent.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a souligné que "les points de vue divergent fortement sur la manière de procéder", ce qui a créé quelques remous sur la certitude des marchés d'une réduction des taux en décembre.

D'autant que l'opacité sur l'économie américaine demeure.

Les données sur l'inflation de novembre seront publiées dans la semaine à venir. D'autres indicateurs ont été communiqués depuis la fin du "shutdown" le 13 novembre mais ceux sur l'emploi d'octobre et de novembre ne seront publiés qu'après la réunion de la Fed.

Néanmoins, les contrats à terme sur les taux reflètent pour l'heure une réduction attendue d'un quart de point de la fourchette des fonds fédéraux mercredi. D'après un sondage de Reuters auprès d'économistes réalisé le mois dernier, 80% d'entre eux tablaient sur une nouvelle baisse de 25 points de base afin de soutenir un marché du travail en perte de vitesse.

2/ TOUJOURS DANS L'IMPASSE

La Chine, qui est confrontée depuis plusieurs années à un ralentissement du marché immobilier et à une demande intérieure anémique, ne montre aucun signe de reprise à l'approche de la fin de l'année, alors que le temps presse pour Pékin qui doit mettre en place de nouvelles mesures de relance pour soutenir son économie.

Les données commerciales attendues lundi et les chiffres de l'inflation de mercredi pourraient brosser un tableau tout aussi sombre, ce qui permettrait aux investisseurs de se concentrer sur le programme économique de l'année à venir, qui sera dévoilé plus tard dans le mois.

Les défauts de paiement sont également au centre de l'attention, alors que China Vanke, qui était autrefois le premier constructeur de maisons du pays en termes de ventes, demande une prolongation d'un an pour le remboursement de ses obligations onshore.

Une réunion des détenteurs d'obligations est prévue pour le 10 décembre.

3/ BLOQUÉ À ZÉRO

La Banque nationale suisse (BNS) maintiendra très certainement son principal taux directeur à 0% lors de sa réunion de jeudi. Les taux devraient rester inchangés en 2026, même si l'inflation a glissé vers le bas de la fourchette fixée par la BNS.

Les droits de douane américains ne facilitent pas la situation mais l'un des plus gros problèmes de la BNS reste domestique: la monnaie.

Le franc suisse CHF= s'est apprécié de près de 12% par rapport au dollar cette année et devrait connaître sa plus forte progression depuis 2002. Le franc suisse n'a pratiquement pas bougé par rapport à l'euro en 2025 EURCHF= , mais au cours des cinq dernières années, il a gagné 14%.

Sachant que l'Europe est le plus grand marché de la Suisse, représentant environ la moitié de ses exportations totales, cette force nuit à tout le monde, des horlogers aux gestionnaires de fortune.

4/ RELANCE DU COMMERCE

Malgré les signaux d'alarme qui se multiplient - chute du bitcoin et des obligations japonaises - les acteurs de marché semblent résolument optimistes pour l'année à venir, à en juger par certaines des perspectives 2026 qui se dessinent.

Ils s'en tiennent pour l'essentiel à des paris haussiers sur les actions, en particulier sur le marché américain axé sur la technologie.

Lombard Odier table ainsi sur une reprise de la croissance économique mondiale qui devrait conduire à un rally "diversifié" des actions. BNP Paribas prévoit une croissance de la zone euro supérieure au consensus.

L'euro est de nouveau en hausse, et même les interrogations sur l'éclatement de la bulle de l'intelligence artificielle (IA) n'ont pas vraiment affecté les actions.

Peut-être le degré d'optimisme lui-même justifie-t-il une certaine prudence.

(Rédigé par Alden Bentley à New York, Rae Wee à Singapour et Dhara Ranasinghe, Amanda Cooper et Karin Strohecker à Londres, compilé par Dhara Ranasinghe ; infographie Prinz Magtulis, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)