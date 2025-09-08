PNC renforce sa présence au Colorado et en Arizona avec l'acquisition de FirstBank pour 4,1 milliards de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout d'éléments de contexte et de détails aux paragraphes 2 à 4 et 6 à 8)

La banque américaine PNC Financial

PNC.N a annoncé lundi qu'elle allait racheter sa petite rivale FirstBank Holding dans le cadre d'une transaction en numéraire et en actions de 4,1 milliards de dollars, afin de se développer sur les marchés à forte croissance du Colorado et de l'Arizona.

L'opération, qui inclut la filiale bancaire FirstBank, permettra également à PNC de se rapprocher des 600 milliards de dollars d'actifs, réduisant ainsi l'écart avec des rivaux tels que U.S. Bancorp USB.N .

Les discussions sur les fusions et acquisitions potentielles entre les banques de Wall Street et les grands prêteurs régionaux ont augmenté au début du second semestre de l'année dans un changement majeur sous l'administration Trump après que les régulateurs sous l'administration Biden se soient opposés ou aient bloqué les grandes transactions.

Le directeur général de PNC, Bill Demchak, a déclaré en juin qu'il s'attendait à ce que la consolidation dans la banque de détail stimule les bénéfices du secteur.

En juillet, les prêteurs régionaux Pinnacle Financial Partners PNFP.O et Synovus Financial SNV.N ont accepté de combiner dansune transaction de 8,6 milliards de dollars, la plus grande acquisition bancaire américaine cette année.

"Son (FirstBank) base de dépôts de détail, son réseau de succursales inégalé dans le Colorado, (et) sa présence croissante en Arizona en font un partenaire idéal pour PNC", a déclaré Bill Demchak dans un communiqué publié lundi.

Dans le cadre de cet accord, les actionnaires de FirstBank recevront environ 13,9 millions d'actions PNC et 1,2 milliard de dollars en espèces.

FirstBank, qui a commencé à offrir des services bancaires en 1963, gère 26,8 milliards de dollars d'actifs et exploite 95 succursales.

Kevin Classen, directeur général de FirstBank, deviendra le président régional de PNC pour le Colorado et le responsable du territoire de montagne, qui comprend l'Arizona et l'Utah.

La transaction devrait être finalisée au début de l'année 2026.

Wells Fargo a conseillé PNC pour cette opération, tandis que Morgan Stanley et Goldman Sachs ont conseillé FirstBank.