PNC Financial en hausse grâce à l'augmentation de son bénéfice au quatrième trimestre
information fournie par Reuters 16/01/2026 à 13:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

16 janvier - ** Les actions de la banque américaine PNC Financial PNC.N augmentent de ~3,37% à 222,29 $avant le marché, après un bond des bénéfices au quatrième trimestre

** PNC annonce un bénéfice pour le quatrième trimestre de 2,03 milliards de dollars, soit 4,88 dollars par action, contre 1,63 milliard de dollars, soit 3,77 dollars par action, un an plus tôt.

** Le revenu net d'intérêt de la banque a augmenté de 6 % pour atteindre 3,73 milliards de dollars au quatrième trimestre

** Les revenus des marchés de capitaux et du conseil de PNC ont bondi de 41% pour atteindre 489 millions de dollars au quatrième trimestre

** 18 courtiers sur 24 évaluent l'action à "acheter" ou plus, cinq à "conserver", un à "vendre"; leur prévision médiane est de 235,50 $ - données LSEG ** L'action PNC a augmenté de ~8% en 2025

