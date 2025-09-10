PMV Pharmaceuticals progresse grâce aux résultats positifs d'un essai thérapeutique sur le cancer

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
10 septembre - ** Les actions de PMV Pharmaceuticals
PMVP.O augmentent de 30,6 % à 2,08 $ avant la mise sur le marché
** La thérapie expérimentale rezatapopt a montré une réduction des tumeurs chez les patients atteints de tumeurs solides avancées avec mutation du gène TP53 dans une étude de phase intermédiaire - co
** Les données intermédiaires montrent un taux de réponse global de 33 % et une durée médiane de réponse de 6,2 mois chez les patients atteints de tumeurs solides avancées
** La thérapie a montré des réponses dans huit types de tumeurs différentes, y compris les cancers du poumon, du sein et colorectal
** PMVP prévoit de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du cancer de l'ovaire réfractaire au cours du premier trimestre 2027
** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 6 % depuis le début de l'année
