PMV Pharmaceuticals progresse grâce aux résultats positifs d'un essai thérapeutique sur le cancer

10 septembre - ** Les actions de PMV Pharmaceuticals

PMVP.O augmentent de 30,6 % à 2,08 $ avant la mise sur le marché

** La thérapie expérimentale rezatapopt a montré une réduction des tumeurs chez les patients atteints de tumeurs solides avancées avec mutation du gène TP53 dans une étude de phase intermédiaire - co

** Les données intermédiaires montrent un taux de réponse global de 33 % et une durée médiane de réponse de 6,2 mois chez les patients atteints de tumeurs solides avancées

** La thérapie a montré des réponses dans huit types de tumeurs différentes, y compris les cancers du poumon, du sein et colorectal

** PMVP prévoit de déposer une nouvelle demande d'autorisation de mise sur le marché pour le traitement du cancer de l'ovaire réfractaire au cours du premier trimestre 2027

** À la dernière clôture, l'action a augmenté de 6 % depuis le début de l'année