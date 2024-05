PMI, Nvidia... les Bourses européennes clôturent quasiment en beauté

La journée de demain sera marquée par les assemblées générales de deux acteurs phares du CAC 40 : Carrefour et TotalEnergies. Les investisseurs prendront également connaissance des résultats de Laurent Perrier et d'Exel Industries.

Toujours aux Etats-Unis, Nvidia, spécialiste des puces pour les applications d'intelligence artificielle, a présenté des prévisions très supérieures aux attentes. Sa capitalisation a gonflé de plus de 200 milliards de dollars.

Selon lui, " si une baisse des taux en juin est presque actée, la BCE préférera probablement opter pour une pause en juillet compte tenu de la reprise de l'activité ". " Les responsables de la BCE ont déjà plaidé en faveur de cette approche, et les données économiques récentes vont dans leur sens", soutient-il.

L'activité s'est contractée de manière inattendue dans l'Hexagone. L'indice des directeurs d'achat (PMI) Composite, qui prend en compte les secteurs manufacturier et des services, est ressorti à 49,1 en mai contre un consensus de 51, a indiqué S&P Global. Il était de 50,5 en avril.

Alors que le PMI Composite est ressorti meilleur qu'attendu en Allemagne et en zone euro pour le mois de mai, confirmant le redressement de l'économie, il n'en fut pas de même pour son équivalent français.

La publication des indices PMI Composite, qui prennent en compte les services et le secteur manufacturier, ainsi que les solides résultats de Nvidia ont rythmé cette séance de jeudi.

(AOF) - Les marchés actions européens ont clôturé la séance de jeudi dans le vert, hormis le footsie britannique. Le CAC 40 a progressé de 0,13% à 8102 points tandis que l'EuroStoxx 50 a gagné 0,20% à 5035 points. Aux Etats-Unis, au lendemain des minutes de la Fed et de la publication des comptes trimestriels de Nvidia, le climat est plus contrasté avec un Dow Jones en repli de 0,66% vers 17h30. La tension sur les taux a pesé sur la tendance en fin d'après-midi.

