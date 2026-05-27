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Pluxee visé par une enquête de l'autorité chilienne de la concurrence
information fournie par Reuters 27/05/2026 à 07:15

Pluxee PLX.PA a annoncé mercredi avoir pris connaissance du dépôt d’une requête par la Fiscalía Nacional Económica (FNE), le gendarme chilien de la concurrence, portant sur des présumées conduites anticoncurrentielles dans le secteur des avantages aux salariés du pays entre 2013 et 2021.

"Le Groupe va examiner le contenu de la requête afin de déterminer les mesures appropriées à adopter", déclare le groupe dans un communiqué.

(Rédigé par Matthieu Huchet, édité par Augustin Turpin)

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