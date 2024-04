Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion Client Pluxee: relèvement des objectifs annuels information fournie par Cercle Finance • 19/04/2024 à 08:42









(CercleFinance.com) - A l'occasion de sa publication semestrielle, Pluxee indique relever ses objectifs annuels pour viser une croissance organique du chiffre d'affaires entre 15 et 17%, ainsi qu'une marge d'EBITDA récurrent à au moins 35% à taux constants en incluant les coûts standalone.



La société -issue d'une scission récente de Sodexo- a réalisé un résultat net en repli de 25,6% à 68 millions d'euros au titre de son premier semestre comptable, avec une marge d'EBITDA récurrent en amélioration de 90 points de base à 34,4% à taux constants.



Le chiffre d'affaires a atteint 593 millions d'euros, en augmentation de 21,5% en données totales et de 24% en organique, son activité principale d'avantages aux salariés ayant vu son CA opérationnel s'accroitre de 20,5% en organique.





