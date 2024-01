Pluxee présente sa stratégie de croissance lors d’un Capital Markets Day en amont de sa cotation prévue le 1er février 2024

Acteur mondial sur le vaste marché en pleine croissance des avantages et de l’engagement des salariés, doté d’ un modèle économique intrinsèquement adapté à la croissance et générateur de trésorerie

Plan stratégique visant à poursuivre une croissance rentable en renforçant le leadership de Pluxee sur le marché des titres repas et alimentaires et en enrichissant son offre d'avantages aux salariés et de solutions d'engagement

Objectifs financiers à moyen terme pour l’exercice 2026 : croissance organique à deux chiffres du chiffre d’affaires, amélioration de la marge d’EBITDA récurrent à environ 37% et taux de conversion moyen de free cash flow sur EBITDA supérieur à 70%

Prospectus approuvé et bénéficiant d’un passeport européen – Pluxee devrait être cotée sur Euronext Paris le 1 er février 2024, sous réserve de l’approbation des actionnaires de Sodexo le 30 janvier 2024 et des conditions de marché

Poursuite de la dynamique positive au 1 er trimestre de l’exercice 2024 avec une croissance organique du chiffre d’affaires de 20% par rapport à l’exercice précédent

Paris: 10 janvier 2024 // Pluxee (le « Groupe »), acteur mondial des avantages et de l’engagement des salariés, tiendra aujourd’hui un Capital Markets Day au cours duquel Aurélien Sonet, Directeur Général, et son équipe de direction présenteront la stratégie de croissance et les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026.

Pluxee devrait devenir une société cotée indépendante suite à la distribution de l’intégralité de ses actions aux actionnaires de Sodexo, sur la base d’une action Pluxee pour chaque action Sodexo détenue. Les titres seront cotés sur Euronext Paris à l’ouverture des marchés le 1 er février 2024, sous réserve de l’approbation de la distribution lors de l’Assemblée Générale des actionnaires de Sodexo le 30 janvier 2024 et des conditions de marché.

Aurélien Sonet, Directeur Général de Pluxee, commente: « Fort de plus de 45 ans de croissance rentable, la cotation de Pluxee marque une étape importante de notre parcours en tant qu’acteur majeur des avantages et de l’engagement des salariés. Aujourd’hui, nous révélons notre stratégie pour soutenir une croissance rentable sur un vaste marché en pleine expansion, en donnant vie à une expérience personnalisée et durable pour les employés au travail et au-delà.

Nous sommes confiants dans notre capacité à atteindre les objectifs stratégiques et financiers ambitieux que nous annonçons aujourd’hui. Grâce à nos talents, no s investissements technologiques et digitaux , ainsi qu'à une approche ciblée et disciplinée en matière de fusions et acquisitions, nous poursuivrons la forte dynamique engagée au cours des dernières années et qui s’est poursuivie au premier trimestre de l'exercice 2024. Sous l’impulsion d ’une équipe de direction compétente, soutenue par un C onseil d’ A dministration expérimenté, Pluxee est désormais prêt à réaliser son plein potentiel. »

Pluxee, un acteur mondial sur le marché des avantages et de l’engagement des salariés

Avec une présence dans 31 pays, le modèle économique de Pluxee adapté à la croissance et générateur de trésorerie connecte plus de 500 000 clients et 1,7 million de commerçants à 36 millions de consommateurs. Au cours de l’exercice 2023, Pluxee a généré un volume d’affaires de 22,8 milliards d’euros et un EBITDA récurrent de 363 millions d’euros sur la base d’un chiffre d’affaires total de 1 052 millions d’euros, correspondant à une marge d’EBITDA récurrent d’environ 34,5%.

Les opportunités de Pluxee sur un vaste marché attractif et sous-pénétré

Le marché total des avantages et de l’engagement des salariés, qui comprend les titres repas et alimentaires, les avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, ainsi que les solutions d’engagement, de motivation et de reconnaissance des collaborateurs, est estimé par le Groupe à plus de 1 000 milliards d'euros. Il est porté par le besoin croissant des employeurs d’attirer, de fidéliser et d’engager leurs collaborateurs et également, par de solides tendances macroéconomiques. Le Groupe estime que le marché total des titres repas et alimentaires devrait atteindre un volume d’affaires compris entre 250 et 260 milliards d’euros d’ici 2026.

Le p lan stratégique de Pluxee pour soutenir une croissance rentable

Pluxee a pour objectif de renforcer son leadership sur le marché des titres repas et alimentaires et d’enrichir son offre en proposant une gamme plus large d'avantages aux salariés et de solutions d'engagement. Cette stratégie sera déployée à travers six initiatives :

Accroître l’offre d’avantages aux salariés afin de répondre à l’évolution des besoins des clients et des consommateurs; Consolider le partenariat gagnant-gagnant qui lie Pluxee aux commerçants; Renforcer la présence du Groupe dans le domaine de l'engagement, de la motivation et de la reconnaissance des collaborateurs; Acquérir de nouveaux clients, en mettant notamment l'accent sur les petites et moyennes entreprises (PME) au travers d’une stratégie commerciale et marketing segmentée; Tirer pleinement partie du portefeuille de clients existants grâce notamment au cross-selling ; Augmenter la rentabilité grâce à des gains d’efficacité et au levier opérationnel.

Pluxee prévoit de mettre en œuvre ces initiatives en s'appuyant sur les compétences de ses équipes, la technologie et les données développées par le Groupe, ainsi que sur une approche disciplinée en matière de fusions et acquisitions. Son engagement en matière de développement durable est pleinement intégré dans son plan stratégique.

Suite au spin-off , Pluxee bénéficiera d’un bilan solide pour mettre en œuvre sa stratégie de croissance. Au 31 août 2023, la trésorerie nette s’élève à 859 millions d’euros. Le Groupe a sécurisé un montage financier solide, comprenant un prêt relais de 1,5 milliard d’euros et une ligne de crédit renouvelable de 0,65 milliard d’euros.

Objectifs financiers

Les objectifs financiers de Pluxee pour les exercices fiscaux 2024 et 2026 visent à générer une croissance organique durable de son chiffre d’affaires, améliorer sa marge d’EBITDA récurrent et maintenir un niveau élevé de conversion de trésorerie.

Exercice 2024 A moyen-terme - Exercice 2026 Croissance organique du chiffre d'affaires Croissance à deux chiffres Croissance à deux chiffres par an Marge d'EBITDA récurrent Stable a minima, après prise en compte des frais de siège Environ 37% pour l'exercice 2026 Conversion de trésorerie Plus de 70% en moyenne sur les exercices 2024 à 2026 Investissement s Environ 10% du chiffre d'affaires en moyenne, avec un focus important sur la technologie Politique de dividende Au moins 25% du bénéfice net à partir de l'exercice 2024

Faits marquants du 1 er trimestre de l’exercice fiscal 2024

Au cours du premier trimestre de l’exercice 2024, Pluxee continue de bénéficier d’une forte dynamique commerciale et d’un environnement macro-économique toujours porteur.

Chiffre d’affaires

par nature

(en millions d’euros) 1 er trimestre exercice 2024 1 er trimestre exercice 2023 Croissance organique

(en % de variation) Effet de change

(en % de variation) Chiffre d’affaires opérationnel 231 208 12,9% -1,6% Chiffre d’affaires relatif au Float 35 18 99,5% -4,4% Total 266 225 19.7% -1,8%

Le chiffre d’affaires total s’élève à 266 millions d’euros, en croissance organique de 19,7%, légèrement impacté par des effets de change en relation notamment avec le traitement comptable de la Turquie en hyperinflation. Le chiffre d’affaires opérationnel présente une solide croissance organique de 12,9%. Le chiffre d’affaires relatif au Float augmente de 99,5% en organique, principalement en raison de l’augmentation du Float ainsi qu’à la poursuite de la hausse des taux d’intérêt.

Chiffre d’affaires

par activité

(en millions d’euros) 1 er trimestre exercice 2024 1 er trimestre exercice 2023 Croissance organique

(en % de variation) Effets de change

(en % de variation) Avantages aux salariés 224 183 24,3% -2,0% Autres produits et services 42 42 0,1% -1,1% Total 266 225 19,7% -1,8%

Le chiffre d’affaires des activités d’avantages aux salariés atteint 224 millions d’euros, générant une croissance organique de 24,3% par rapport à l’année précédente, principalement grâce une trajectoire dynamique des valeurs faciales, ainsi qu’à l’acquisition de nouveaux clients et à la croissance du portefeuille. Les autres produits et services génèrent un chiffre d’affaires de 42 millions d’euros, stable par rapport au 1 er trimestre de l’exercice 2023 du fait d’une base de comparaison élevée dans les contrats d’aide publique.

Chiffre d’affaires

par région

(en millions d’euros) 1 er trimestre exercice 2024 1 er trimestre exercice 2023 Croissance organique

(en % d’évolution) Effets de change

(en % d’évolution) Europe Continentale 109 96 13,6% 0,1% Amérique Latine 110 85 28,6% 0,4% Reste du monde 48 45 15,7% -9,8% Total 266 225 19,7% -1,8%

Pluxee enregistre une croissance organique à deux chiffres dans les trois régions où le Groupe est présent. Cette hausse s’explique par la hausse des volumes portée par les nouveaux contrats, l’augmentation des valeurs faciales et le taux de rétention net, ainsi que par l’augmentation des revenus liés au Float.

Autres informations

L’Autorité néerlandaise des Marchés Financiers ( Stichting Autoriteit Financiële Markten ) a approuvé le prospectus relatif à l’admission à la cotation et à la négociation des actions Pluxee sur le marché réglementé d’Euronext Paris dans le cadre du spin-off annoncé. Ce prospectus a fait l’objet d’un passeport européen auprès de l’Autorité française des marchés financiers. Tout investisseur potentiel dans les actions Pluxee doit effectuer un investissement uniquement sur la base des informations contenues dans le prospectus, y compris les facteurs de risque qui y sont décrits. Les investisseurs potentiels doivent lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de bien comprendre les risques et les avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les actions Pluxee.

L’intégralité des actions Pluxee sera distribuée aux actionnaires de Sodexo sous forme de distribution en nature à raison d’une action Pluxee pour chaque action Sodexo détenue. Le prix technique de référence de l’action Pluxee devrait être annoncé le 31 janvier 2024 par voie d’un avis émis par Euronext Paris S.A. après la clôture du marché sur Euronext Paris.

Le prospectus est disponible sur les sites Internet de Pluxee www.pluxeegroup.com et de Sodexo www.sodexo.com

Dans le cadre du processus de spin-off et de cotation, Pluxee a également publié ses statuts et le règlement intérieur du conseil d'administration sur son site Internet www.pluxeegroup.com

Le Capital Markets Day aura lieu aujourd'hui à 14h00 CET et sera accessible via le lien suivant . La présentation peut être consultée sur www.pluxeegroup.com et sur le site www.sodexo.com . Une rediffusion sera également disponible.

À propos de Pluxee

Pluxee est un acteur mondial du marché des avantages et de l’engagement des salariés qui opère dans 31 pays. Pluxee accompagne les entreprises dans l’attraction et la rétention de leurs collaborateurs grâce à une offre étendue de solutions, allant des titres repas et alimentaires aux avantages liés au bien-être et à la qualité de vie, en passant par les solutions de motivation et de reconnaissance des salariés, ou les avantages publics.

S’appuyant sur une technologie de pointe et fort de l’engagement de plus de 5 000 collaborateurs provenant de tous les horizons, Pluxee est un partenaire de confiance au sein d’un écosystème B2B2C qui connecte plus de

500 000 clients et 1,7 million de commerçants avec 36 millions de consommateurs.

Depuis plus de 45 ans, Pluxee s’engage à créer un impact positif auprès de toutes ses parties prenantes, en déployant ses activités en collaboration avec les communautés locales, en soutenant le bien-être au travail des employés et en préservant la planète.

Pour plus d’information: www.pluxeegroup.com

A propos de Sodexo

Créé en 1966 à Marseille par Pierre Bellon, Sodexo est le leader mondial en matière d’alimentation durable et d’expériences de qualité, à tous les moments de la vie : éducation, travail, soin et divertissement. Le Groupe se distingue par son indépendance, son actionnariat familial de contrôle et son modèle de croissance responsable.

Son portefeuille d’activités intègre, d’une part, des services Sodexo de Restauration et de Facilities Management et, d’autre part, des solutions Pluxee d’Avantages aux salariés, activité pour laquelle le Groupe a annoncé un spin-off avec une cotation attendue le 1 er février 2024. Sodexo répond à tous les enjeux du quotidien avec un double objectif : améliorer la qualité de vie de nos collaborateurs et de tous ceux que nous servons, et contribuer au développement économique et social ainsi qu’à la protection de l’environnement dans les territoires où nous exerçons nos activités. Offrir un meilleur quotidien à chacun pour construire une vie meilleure pour tous est notre raison d’être.



Sodexo est membre des indices CAC Next 20, CAC 40 ESG, CAC SBT 1.5, FTSE 4 Good et DJSI.

Sodexo chiffres clés

22.6 milliards d’euros de chiffres d’affaires consolidé pour l’exercice 2023

430 000 employés au 31 août 2023

#1 employeur privé base en France dans le monde 45 pays

80 millions de consommateurs chaque jour

15,1 milliards d’euros de capitalisation boursière

(au 4 janvier 2024)

