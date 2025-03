Pluxee: premier programme d'émission de NEU CP information fournie par Cercle Finance • 13/03/2025 à 07:27









(CercleFinance.com) - Pluxee annonce le lancement de son premier programme d'émission de titres de créances négociables (NEU CP) d'un montant pouvant atteindre 400 millions d'euros, une 'solution de financement à court terme, flexible et aux coûts optimisés'.



Ce programme, principalement libellé en euros, est noté A-2 par S&P Global et a été structuré par le Crédit Industriel & Commercial (CIC) en tant qu'arrangeur, avec CIC, CACIB, BNPP et Société Générale agissant comme dealers.



Ce programme permet au groupe de poursuivre la diversification de ses sources de financement, après la ligne de crédit renouvelable de 650 millions d'euros mise en place en octobre 2023 et l'émission obligataire inaugurale de 1,1 milliard de février 2024.





Valeurs associées PLUXEE 22,2300 EUR Euronext Paris +0,27%