Pluxee: plus de 13% de croissance organique trimestrielle information fournie par Cercle Finance • 08/01/2025 à 08:00









(CercleFinance.com) - Pluxee dévoile un chiffre d'affaires total de 289 millions d'euros pour le premier trimestre de son exercice 2025, en croissance organique de 13,2%, dont un CA opérationnel de 249 millions, en croissance organique de 12,1%.



Le groupe explique que la croissance organique à deux chiffres du CA total reflète la dynamique commerciale de son activité avantages aux salariés, 'soutenue par un taux de rétention net robuste et la poursuite de l'acquisition de nouveaux clients'.



Sur la base de ces performances, Pluxee réaffirme ses objectifs pour les exercices 2025 et 2026, dont une croissance organique à deux chiffres du CA et une progression de la marge d'EBITDA récurrent de +75 points de base.





